ZSSK:Aj toto leto si možno vlakom do Chorvátska zobrať auto či motorku

Bratislava 3. júna (TASR) - Cestujúci sa aj toto leto dostanú vlakom z Bratislavy priamo do Splitu a vziať si so sebou môžu i svoje auto či motorku. Informoval o tom Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



Priblížil, že pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov bude z Bratislavy do chorvátskeho letoviska odchádzať od 3. júna do 24. septembra vždy v utorok a piatok o 15.51 h, v opačnom smere zo Splitu do Bratislavy od 4. júna do 24. septembra vždy v stredu a v sobotu o 17.26 h.



Spresnil, že vlak s kapacitou 20 miest na prepravu osobných automobilov, respektíve motocyklov (10 miest z Bratislavy, 10 z Viedne) bude radený z moderných klimatizovaných oddielových vozňov ZSSK na sedenie a z klimatizovaných lôžkových vozňov. Vo vlaku sú k dispozícii tiež občerstvenie a nápoje.



Dodal, že železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy.