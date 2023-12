ZSSK:Na Štedrý deň sa o cestujúcich vo vlakoch stará 1000 zamestnancov

Bratislava 24. decembra (TASR) - O cestujúcich vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa aj na Štedrý deň stará takmer 1000 zamestnancov. Vianoce v práci strávia rušňovodiči, dispečeri, strojmajstri, posunovači i výhybkári či vlakvedúci, pokladníci aj zamestnanci v kontaktnom centre. Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Vianoce sú tými najkrajšími sviatkami roka. Všade je väčší pokoj. Na železnici to však celkom neplatí. Mnohí kolegovia trávia sviatky mimo svojich rodín. Cestujúci vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu aj 24. decembra cestovať do stoviek staníc a zastávok od Kútov až po Čiernu nad Tisou. Počas celého Štedrého dňa i noci bude v službe viac ako tisíc zamestnancov ZSSK, ktorým ďakujeme za ich obetavú prácu," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Aj v tento sviatočný deň rušňovodiči najazdia státisíce kilometrov, na chod spojov pritom dohliadajú dispečeri. Najviac si podľa dispečera ZSSK Mareka Ráceka želajú na Vianoce pokojné počasie. Zimné rozmary počasia im totiž vedia v sviatočnej službe narobiť starosti.



Štedrý deň trávia v práci aj vlakvedúci. Podľa vlakvedúceho ZSSK Miroslava Čvirka je tento sviatočný deň v práci špecifický a ľudia sú k sebe milší. "S každým výpravcom si zavinšujeme príjemné Vianoce a cestujeme do cieľovej stanice. Niekedy, keď sme boli vo vlaku dvaja vlakvedúci, spravili sme si v obratovej stanici štedrovečernú večeru a bolo to príjemné," priblížil Čvirk.



Ako informoval Drevický, cez sviatky sú otvorené osobné pokladne a k dispozícii sú aj pracovníci kontaktného centra telefonicky či on-line.