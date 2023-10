ZSSK:Polícia najčastejšie rieši vo vlakoch konflikty medzi cestujúcimi

Bratislava 13. októbra (TASR) - Najčastejšie prípady, ktoré rieši polícia vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), sú konflikty medzi cestujúcimi, prípadne medzi cestujúcim a vlakvedúcim, ak cestujúci nemá cestovný doklad a odmieta ho zaplatiť. Tento rok sa vo vlaku zatiaľ riešilo celkom 269 rôznych zásahov policajtov. Pre TASR to priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Podotkol, že v prípade odmietnutia zaplatiť cestovný lístok, vlakvedúci požiada cestujúceho, aby z vlaku na najbližšej zastávke vystúpil. "Ak však cestujúci nespolupracuje, odmieta za cestovný doklad zaplatiť alebo z vlaku vystúpiť, prípadne je agresívny, vlakvedúci väčšinou privolá policajnú hliadku," doplnil Kováč s tým, že nastúpi na najbližšej stanici a cestujúceho z neho vyvedie.



Minulý rok ZSSK zaznamenala 406 zásahov polície, v roku 2021 to bolo 369 a rok predtým 231 zásahov. "Za nárastom prípadov zásahov polície v našich vlakoch je jednak obdobie korony, a teda hlásení a konfliktov súvisiacich s neprekrývaním dýchacích ciest, zvýšené monitorovanie, a rovnako aj naša snaha motivovať cestujúcich ku konaniu, zavolaniu polície či vlakvedúceho," ozrejmil hovorca. Zároveň za nárastom hlásení je podľa neho zvyšujúci sa počet cestujúcich vo vlakoch.



O bezpečnosť vo vlakoch sa podľa hovorcu stará vlakový personál. "V prípade problému alebo konfliktu počas cesty sa tak na neho môžu naši cestujúci kedykoľvek obrátiť," doplnil. Cestujúci sa môžu obrátiť aj na políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.



"Efektívnym nástrojom zvyšovania bezpečnosti sprevádzajúceho personálu, ako aj cestujúcich je zaradenie zamestnancov SBS do vlakov," povedal Kováč. Nachádzajú sa v niektorých nočných rýchlikoch či od marca tohto roku aj v niekoľkých denných vlakoch. Zároveň v nových vozňoch a ucelených vlakových súpravách sú k dispozícii aj kamerové systémy.