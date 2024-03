ZSSSK upozorňuje na niekoľko zmien v cestovnom poriadku

Bratislava 2. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila na niekoľko zmien v cestovnom poriadku. Od nedele (3. 3.) sa zlepšia prípoje na všetky vlaky InterCity (IC) pre obyvateľov Prešova a okolia. Pre výlukové práce pri elektrifikácii trate medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným bude pozastavená vlaková doprava v úseku Michalovce - Strážske. Na obmedzenia sa pre rekonštrukciu trate od pondelka (4. 3.) treba pripraviť aj na medzištátnej linke REX z Bratislavy cez Marchegg do Viedne. Informovalo o tom komunikačné oddelenie ZSSK.



Osobné vlaky na linke Košice - Prešov budú od nedele zabezpečovať v stanici Kysak počas dňa prípoje na všetky IC vlaky. Na prestup z IC vlaku na osobný vlak do Prešova budú mať cestujúci štyri minúty, v opačnom smere päť minút.



Od nedele prejde do ďalšej fázy aj elektrifikácia úseku Bánovce nad Ondavou - Humenné. Až do ukončenia výlukových prác bude pozastavená vlaková doprava v úseku Michalovce - Strážske a predĺžená trasa náhradnej autobusovej dopravy (NAD). Autobusy NAD budú jazdiť po novom v úseku Michalovce - Stakčín a Michalovce - Medzilaborce mesto. Nahradené autobusmi budú aj vlaky na trati Prešov - Strážske v úseku Nižný Hrabovec - Humenné.



Zmeny sa dotknú aj nočných rýchlikov z Humenného do Bratislavy a opačne a tiež vlakov EuroNight z Humenného do Prahy a späť, ktoré pôjdu len po a z Michaloviec.



Pre rekonštrukciu a elektrifikáciu trate medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a rakúskym Marcheggom, ktorú zabezpečujú Železnice SR, bude od pondelka zastavená prevádzka medzištátnej linky REX Bratislava hl.st. - Marchegg - Wien Hbf. Cestujúci do Viedne budú môcť využiť linku REX z bratislavskej Petržalky cez Kitsee do Viedne. Do Marcheggu bude premávať náhradná autobusová doprava.



"Bez prestupu sa cestujúci do Viedne dostanú aj vlakmi IC 44 (Košice 7.34 h - Wien Hbf. 13.24 h) a IC 45 (Wien Hbf. 14.42 h - Košice 20.27 h), ktoré v hlavnom meste zastavujú a zastávkach Bratislava predmestie, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka a cez Kittsee idú až do Viedne," priblížilo ZSSK.