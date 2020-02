Zuckerberg podporuje plány OECD na digitálnu daň

Mníchov 16. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg podporuje medzinárodné reformy aj zavedenie jednotného systému digitálnych daní vo svete, aj keď to bude znamenať, že jeho spoločnosť zaplatí vyššie dane v Európe.



Zakladateľ sociálnej siete v sobotu (15. 2.) na konferencii o bezpečnosti v Mníchove povedal, že podporuje plány na reformu digitálnych daní v celosvetovom meradle, ktoré navrhuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



„Chápem, že existuje frustrácia z toho, ako sú technologické spoločnosti zdaňované v Európe,“ vyhlásil Zuckerberg na konferencii a dodal, že je rád, že OECD hľadá reformu, ktorú chce aj Facebook.



„Chceme, aby proces OECD uspel, aby sme v budúcnosti mali stabilný a spoľahlivý systém. Akceptujeme, že to môže znamenať, že budeme musieť zaplatiť viac daní a platiť ich na rôznych miestach," dodal.



Podľa plánu OECD by mali digitálne a internetové spoločnosti platiť viac daní v krajinách, v ktorých vykonávajú významné aktivity orientované na spotrebiteľov a generujú zisky.



V rámci súčasného systému totiž technologické giganty odvádzajú väčšinu daní tam, kde majú fyzické sídlo. To znamená, že Facebook platí väčšinu svojich daní v Spojených štátoch.



V Európskej únii (EÚ) je situácia ešte zložitejšia. Nadnárodné spoločnosti platia totiž dane z podnikania v celom regióne v jednej krajine, ktorá im slúži ako ich základňa v Únii. Najčastejšie je to členská krajina s najnižšími daňami, teda akýsi daňový raj. Technologické spoločnosti tak čelia kritike za neplatenie dostatočnej dane v krajinách, kde generujú významné príjmy.



USA medzitým kritizovali plány OECD a tvrdia, že diskriminujú veľké spoločnosti zo Silicon Valley.



Zuckerberg na konferencii o bezpečnosti v Mníchove tiež uviedol, že Facebook zlepšil svoju prácu v boji proti online zasahovaniu do volieb a zopakoval výzvy na reguláciu firiem v oblasti sociálnych médií.



Online obsah by mal byť regulovaný systémom niekde medzi existujúcimi pravidlami používanými v telekomunikačnom a mediálnom priemysle, povedal Zuckerberg v sobotu svetovým lídrom a šéfom bezpečnosti.



Uviedol tiež, že Facebook teraz zamestnáva 35.000 ľudí, ktorí kontrolujú online obsah a implementáciu bezpečnostných opatrení. Tieto tímy a automatizovaná technológia Facebooku aktuálne zastavia každý deň viac ako 1 milión falošných účtov. Dodal, že „drvivá väčšina je odhalená v priebehu niekoľkých minút od registrácie“.