Zukunft Gas:Návrh EÚ na zastropovanie cien plynu je politickou ilúziou

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecká plynová loby Zukunft Gas považuje návrh Európskej únie (EÚ) na zastropovanie veľkoobchodných cien plynu za "politickú ilúziu". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Zukunft Gas pokusy o strop na ceny plynu nebudú v praxi fungovať. Šéf združenia Timm Kehler pre Reuters povedal, že väčší zmysel by malo zníženie dopytu prostredníctvom celoeurópskeho mechanizmu alokácie objemov plynu. "Ale to nie je v Bruseli na stole," dodal.



Ministri energetiky EÚ aktuálne uvažujú o kompromisnom návrhu českého predsedníctva, ktoré je snahou o ukončenie niekoľkomesačného sporu medzi členskými krajinami týkajúceho sa zastropovania cien plynu.



Európska komisia minulý mesiac navrhla zavedenie stropu na ceny plynu, ak prekročia 275 eur za megawatthodinu počas dvoch týždňov a ak budú o 58 eur vyššie ako cena skvapalneného zemného plynu (LNG) na svetových trhoch. Mnohé krajiny však presadzujú nižší limit. České predsedníctvo pripravilo nový návrh, podľa ktorého by sa mechanizmus spustil, ak ceny plynu prekročia 188 eur za megawatthodinu počas troch dní.



Najväčším skeptikom zostáva Nemecko, ktoré strop kritizuje pre obavy, že by mu zablokoval prístup k plynu na svetovom trhu.