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Zürich a Ženeva zostali najdrahšie, Praha aj Budapešť už nie sú lacné
Bratislava v tomto rebríčku nie je. Podľa Deutsche Bank ide o „najkomplexnejší prehľad pre mestá relevantné pre finančný svet“.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Zürich a Ženeva zostávajú na vrchole cien, Tokio zlacnelo na úroveň strednej Európy, Tel Aviv sa dostal medzi najdrahšie mestá sveta. Praha, Varšava či Budapešť už nie sú lacnými destináciami, víkend v nich môže vyjsť drahšie než v mnohých západoeurópskych mestách, čo je presný opak dynamiky spred niekoľkých rokov. V kvalite života vedie Luxemburg pred Kodaňou a Amsterdamom. Vyplýva to z desiatej štúdie Deutsche Bank Research Institute na základe cien v USD v 69 mestách na šiestich kontinentoch, ktorej výsledky spracovala spoločnosť Rexa & Roman Partners (RRP).
Napríklad, cappuccino v Zürichu stojí 7,13 USD (6,26 eura), v Miláne menej ako tretinu - 2,18 USD (1,91 eura). Rozdiel podľa štúdie nevysvetľuje kvalita kávy ani mzda baristu, ale kurz, inflácia a desaťročie štrukturálnych posunov prekreslili svetovú mapu cien.
Bratislava v tomto rebríčku nie je. Podľa Deutsche Bank ide o „najkomplexnejší prehľad pre mestá relevantné pre finančný svet“. Rozhodujúcim kritériom nie je veľkosť mesta ani ekonomiky, ale to, či je dané mesto zaujímavé pre inštitucionálnych klientov banky. V zozname miest chýbajú aj Ľubľana, Záhreb, Bukurešť, Sofia, Vilnius, Riga, Tallinn či Kyjev.
„Numbeo zdroj, z ktorého Deutsche Bank čerpá, ponúka na svojej stránke dáta o mnohých ďalších svetových mestách nad rámec tých, ktoré si banka vybrala. Bratislava medzi nimi je. Nikto ju nedopočítal len preto, lebo nikoho nezaujímala,“ uviedla pre TASR vedúca projektová manažérka RRP Andrea Maderová.
Podľa Numbeo indexu kvality života kombinujúceho kúpnu silu, bezpečnosť, zdravotníctvo, náklady, pomer cien bytov k príjmom, dojazdové časy, znečistenie a klímu si Luxemburg drží prvé miesto druhý rok po sebe. Nasledujú Kodaň, Amsterdam, spoločne Viedeň s Mníchovom a Frankfurt.
Globálne finančné centrá dopadli výrazne horšie. Paríž je 43., New York 46., Londýn 47. a Hongkong sa prepadol na 55. miesto. Ťahajú ich nadol drahé bývanie, dlhé dochádzanie a znečistenie. Report priznáva, že ide o vysoko subjektívne meranie. Prienik v prvej desiatke v kvalite života a v disponibilnom príjme tvorí päť miest - Luxemburg, Kodaň, Frankfurt, Ženeva a Zürich.
Praha, Varšava a Budapešť podľa štúdie Deutsche Bank už nie sú výhodné destinácie, ktorými kedysi boli. Príčinami sú eurofondy, napäté trhy práce s 5- až 10-percentným ročným rastom miezd v domácej mene, posilnenie mien, popandemická inflácia, ktorá sa nevrátila späť, a prílev kapitálu do nehnuteľností.
Prenájom trojizbového bytu v centre Tokia vyjde na 2361 USD mesačne. Večera pre dvoch v strednej reštaurácii stojí v Tokiu 43 USD, menej než vo Varšave (64 USD) alebo v Prahe (54 USD) a približne tretinu ceny v Zürichu (149 USD). V rebríčku 69 miest je Tokio na 57. mieste. Priemerný čistý plat v Tokiu (2394 USD) je 3,5-krát nižší než v Zürichu (8363 USD) a v tabuľke je medzi Madridom, Prahou a Varšavou.
Tel Aviv sa cenovo posunul nahor prakticky vo všetkých tabuľkách naraz. Za posunom je kombinácia silného šekla, odolného technologického a obranného priemyslu, regionálnych výpadkov v dodávkach a dosahov konfliktu. Skok ceny benzínu o 27 % za rok report explicitne spája s vplyvom iránskeho konfliktu na regionálne dodávky energií a logistiku.
Newyorské nájmy zostávajú svetovým benchmarkom (8873 USD za trojizbový byt). Newyorčan zarába nadpriemerne a potom takmer všetko odovzdá prenajímateľovi. Americké mestá dominujú platovým tabuľkám a potraviny v USA patria k najdrahším na svete. Americké clá zatiaľ zanechali slabú stopu na spotrebiteľskej úrovni. Autori ponúkajú tri alternatívne vysvetlenia - oneskorený efekt, absorpcia marže obchodníkmi a sila dolára, ktorá tlak maskuje.
(1 EUR = 1,1389 USD)
Napríklad, cappuccino v Zürichu stojí 7,13 USD (6,26 eura), v Miláne menej ako tretinu - 2,18 USD (1,91 eura). Rozdiel podľa štúdie nevysvetľuje kvalita kávy ani mzda baristu, ale kurz, inflácia a desaťročie štrukturálnych posunov prekreslili svetovú mapu cien.
Bratislava v tomto rebríčku nie je. Podľa Deutsche Bank ide o „najkomplexnejší prehľad pre mestá relevantné pre finančný svet“. Rozhodujúcim kritériom nie je veľkosť mesta ani ekonomiky, ale to, či je dané mesto zaujímavé pre inštitucionálnych klientov banky. V zozname miest chýbajú aj Ľubľana, Záhreb, Bukurešť, Sofia, Vilnius, Riga, Tallinn či Kyjev.
„Numbeo zdroj, z ktorého Deutsche Bank čerpá, ponúka na svojej stránke dáta o mnohých ďalších svetových mestách nad rámec tých, ktoré si banka vybrala. Bratislava medzi nimi je. Nikto ju nedopočítal len preto, lebo nikoho nezaujímala,“ uviedla pre TASR vedúca projektová manažérka RRP Andrea Maderová.
Podľa Numbeo indexu kvality života kombinujúceho kúpnu silu, bezpečnosť, zdravotníctvo, náklady, pomer cien bytov k príjmom, dojazdové časy, znečistenie a klímu si Luxemburg drží prvé miesto druhý rok po sebe. Nasledujú Kodaň, Amsterdam, spoločne Viedeň s Mníchovom a Frankfurt.
Globálne finančné centrá dopadli výrazne horšie. Paríž je 43., New York 46., Londýn 47. a Hongkong sa prepadol na 55. miesto. Ťahajú ich nadol drahé bývanie, dlhé dochádzanie a znečistenie. Report priznáva, že ide o vysoko subjektívne meranie. Prienik v prvej desiatke v kvalite života a v disponibilnom príjme tvorí päť miest - Luxemburg, Kodaň, Frankfurt, Ženeva a Zürich.
Praha, Varšava a Budapešť podľa štúdie Deutsche Bank už nie sú výhodné destinácie, ktorými kedysi boli. Príčinami sú eurofondy, napäté trhy práce s 5- až 10-percentným ročným rastom miezd v domácej mene, posilnenie mien, popandemická inflácia, ktorá sa nevrátila späť, a prílev kapitálu do nehnuteľností.
Prenájom trojizbového bytu v centre Tokia vyjde na 2361 USD mesačne. Večera pre dvoch v strednej reštaurácii stojí v Tokiu 43 USD, menej než vo Varšave (64 USD) alebo v Prahe (54 USD) a približne tretinu ceny v Zürichu (149 USD). V rebríčku 69 miest je Tokio na 57. mieste. Priemerný čistý plat v Tokiu (2394 USD) je 3,5-krát nižší než v Zürichu (8363 USD) a v tabuľke je medzi Madridom, Prahou a Varšavou.
Tel Aviv sa cenovo posunul nahor prakticky vo všetkých tabuľkách naraz. Za posunom je kombinácia silného šekla, odolného technologického a obranného priemyslu, regionálnych výpadkov v dodávkach a dosahov konfliktu. Skok ceny benzínu o 27 % za rok report explicitne spája s vplyvom iránskeho konfliktu na regionálne dodávky energií a logistiku.
Newyorské nájmy zostávajú svetovým benchmarkom (8873 USD za trojizbový byt). Newyorčan zarába nadpriemerne a potom takmer všetko odovzdá prenajímateľovi. Americké mestá dominujú platovým tabuľkám a potraviny v USA patria k najdrahším na svete. Americké clá zatiaľ zanechali slabú stopu na spotrebiteľskej úrovni. Autori ponúkajú tri alternatívne vysvetlenia - oneskorený efekt, absorpcia marže obchodníkmi a sila dolára, ktorá tlak maskuje.
(1 EUR = 1,1389 USD)