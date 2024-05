Zváračský ústav oslávil 75. výročie a ocenil osobnosti

Bratislava 20. mája (TASR) - Výskumný ústav zváračský (VÚZ) si pripomenul 75. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti počas galavečera, ktorý sa uskutočnil 16. mája v Bratislave, VÚZ spolu so Slovenskou zváračskou spoločnosťou (SZS) ocenili Medailou akademika Čabelku desať osobností v oblasti zvárania. V pondelok o tom informoval Robert Kiss z VÚZ.



Medaila akademika Čabelku patrí podľa VÚZ medzi najvýznamnejšie ocenenia pre profesionálov vo zváraní v strednej Európe. Ocenenie môže získať odborník, ktorý preukázal významný prínos k rozvoju zvárania a príbuzných technológií počas celoživotnej alebo dlhoročnej práce. Ocenenie bolo prvýkrát udelené v roku 1989 a do súčasnosti si ho prevzalo 131 laureátov, z toho osem žien. Medzi laureátmi je aj 38 zahraničných osobností zo 14 štátov.



VÚZ bol oficiálne založený 1. januára 1949 a založil ho profesor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, akademik Jozef Čabelka, ktorý začal budovať zváračskú tradíciu na Slovensku. Samotná výstavba zváračského ústavu sa začala na sklonku roka 1949. Postupne vybudovali technologické laboratóriá, mechanické skúšobne, metalurgické a overovacie prevádzky a mechanické dielne. Do finálnej podoby bol areál vybudovaný v roku 1958.



Zváračský ústav v roku 1952 založil prvú zváračskú školu na Slovensku a do konca 90-tych rokov celoštátne riadil a zabezpečoval školenie kvalifikovaných zváračov. V roku 1993 zaviedol kvalifikáciu zváračských technológov podľa smerníc Európskej zváračskej federácie, ktorej riadnym členom sa stal v roku 1997 ako prvý v strednej a východnej Európe.



Po roku 1989 sa VÚZ začal orientovať na produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou. Vyvinul napríklad plazmové rezacie centrum, pokračoval tiež vo vývoji elektród na ručné oblúkové zváranie i ďalších produktov.



V posledných desiatich rokoch sa zváračský ústav podieľal na projektoch v oblasti energetiky, výroby hliníka a dopravy. Riešil napríklad zváranie celohliníkového podvozku pre nákladný železničný vagón, ktorý je z 90 % vyrobený trecím zváraním s premiešaním. Vyvinul a použil ako prvý na svete prenosné zariadenie na opravu zbernicového systému vo výrobe hliníka počas plnej prevádzky.