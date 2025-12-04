< sekcia Ekonomika
Zväz autobusovej dopravy a Združenie MHD chcú využiť všetky kapacity
Združenia majú záujem o maximálne využitie odborných kapacít a dlhoročných skúseností, ktoré majú obe k dispozícii, za účelom zlepšenia prostredia výkonu hromadnej dopravy osôb na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Zväz autobusovej dopravy (ZAD) a Združenie MHD SR (ZMHD) podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore pri zabezpečovaní dopravných služieb v mestskej hromadnej doprave a prímestskej autobusovej doprave v jednotlivých mestských aglomeráciách. Informoval o tom vo štvrtok prezident ZAD Peter Sádovský, ktorý memorandum podpísal spolu s predsedom ZMHD Miroslavom Snopkom.
„Od oboch združení, zastupujúcich obchodné subjekty činné vo verejnej osobnej doprave na základe zmlúv vo verejnom záujme, očakávame zlepšenie podmienok pre podnikanie v tejto špecifickej oblasti. Výsledkom zlepšených podmienok v odvetví pre dopravcov musia byť na konci dňa lepšie služby cestujúcim a zvyšujúci sa záujem o cestovanie verejnou osobnou dopravou namiesto áut,“ uviedol Sádovský.
Snopko poukázal na to, že novela zákona o verejnej osobnej doprave kladie dôraz na zabezpečenie integrovaných dopravných systémov v záujmovom území Slovenskej republiky, ako i jednotlivých území objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme.
„Vecná stránka Memoranda o vzájomnej spolupráci má napĺňať práve všetky činnosti súvisiace s integráciou dopravných systémov. Sme presvedčení, že všetky obchodné spoločnosti - dopravcovia budú maximálne nápomocní zlepšovať dostupnosť a kvalitu dopravných služieb vo vzťahu k občianskej verejnosti,“ priblížil Snopko.
