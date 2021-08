Zväz autobusovej dopravy vstupuje do Asociácie priemyselných zväzov

Bratislava 16. augusta (TASR) – Zväz autobusovej dopravy (ZAD) vstupuje do Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Stáva sa tak pristupujúcim členom APZD a po uplynutí jedného roka sa stane plnoprávnym členom asociácie. Informoval o tom prezident ZAD Peter Sádovský, podľa ktorého je spoločný postup podnikateľov pre rast životnej úrovne na Slovensku nevyhnutnosťou.



ZAD doteraz nebol členom žiadnej z asociácií vyššieho stupňa. V lete tohto roka však prijal rozhodnutie aktívnejšie sa podieľať na zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku a vstúpiť do APZD. "Od spoločného postupu podnikateľov očakávame stabilizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Rozvoj štandardných odvetví, na ktoré máme doma prednosti a disponujeme aj dobrými skúsenosťami, ktoré obstoja aj v medzinárodnom meradle, nám dokáže zabezpečiť dlhodobý rast životnej úrovne," skonštatoval Sádovský s tým, že k takým patrí aj osobná doprava.



Prezident APZD Alexej Beljajev tvrdí, že pre riadne fungovanie priemyslu je dôležitá nielen moderná dopravná infraštruktúra a preprava tovarov, ale aj presná a kvalitná osobná preprava ľudí. "Často sa hovorí, že základom úspechu každej spoločnosti sú práve zamestnanci. A sú to práve zamestnanci, ktorí vo svojom každodennom živote využívajú služby členov ZAD. Naša spolupráca má preto synergický charakter a je mimoriadne dôležitá,“ dodal.



Zväz autobusovej dopravy združuje podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy – "SAD"). Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je zamestnávateľská organizácia, ktorá je aj členom Hospodárskej a sociálnej rady SR.