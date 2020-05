Harbuľák: Zámer obnoviť Slovenskú agentúru pre cestovný ruch vítame

Bratislava 1. mája (TASR) – Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení (PVV) zaviazala obnoviť činnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). Prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák pre TASR uviedol, že tento krok hodnotí veľmi pozitívne.



Poznamenal, že zväz ešte pred samotným zlúčením SACR pod ministerstvo poukazoval na potrebu reorganizácie a predefinovanie činností, ktoré by mala zabezpečovať. "Na jej fungovaní či riadení by sa mali podieľať aj zástupcovia odvetvia, ktoré je priamo závislé aj od činnosti tejto agentúry a jej výsledkov," skonštatoval Harbuľák.



Zároveň zhodnotil, že mnohé z oblastí, ktoré sú obsiahnuté v PVV, zohľadňujú priority, ktoré ZCR definoval a adresoval politickým stranám pred voľbami. "V niektorých prípadoch bude možno potrebná legislatívna úprava, ktorá si vyžiada čas na prípravu a schvaľovanie. Ale v princípe považujeme všetky ciele za splniteľné," dodal. V súčasnosti je podľa neho najdôležitejšie zavedenie cielených nástrojov na reštart cestovného ruchu po zrušení obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19.



Z vládneho programu vyplýva, že prvoradou úlohou vlády v oblasti cestovného ruchu bude riešenie problémov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Kabinet tiež prehodnotí mechanizmus financovania rekreačných poukazov, aby bol tento nástroj nápomocný pri reštarte odvetvia. Zároveň posúdi zníženie sadzby DPH na všetky služby v cestovnom ruchu. Toto opatrenie by sa vzťahovalo aj na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom.



Vládny kabinet súčasne obnoví činnosti SACR. Fungovať má po vzore Österreich Werbung. Rozpočet tejto agentúry bude financovaný zo štátneho rozpočtu, ale aj z prostredia podnikateľskej sféry, ktorá na výnosoch z turizmu priamo či nepriamo profituje.