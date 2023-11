Zväz cestovného ruchu vníma PVV v oblasti cestovného ruchu pozitívne

Bratislava 16. novembra (TASR) - Profesijné združenia a zamestnávatelia vo Zväze cestovného ruchu (ZCR) SR vnímajú programové vyhlásenie vlády pozitívne a z pohľadu priorít mu nemajú čo vytknúť. Zároveň však zdôrazňujú, že pri napĺňaní niektorých strednodobých a dlhodobých priorít bude potrebné vytvoriť a nastaviť nástroje, ktoré dnes nemáme. Pre TASR to uviedol prezident ZCR SR Marek Harbuľák.



"Pri tvorbe týchto nástrojov bude dôležité, aby nové ministerstvo, ale aj iné rezorty veľmi úzko komunikovali a konzultovali ich prípravu a nastavenie s dotknutými subjektmi, ako sú kúpeľné zariadenia, cestovné kancelárie a agentúry, ale aj samotní ubytovatelia - hotelieri," doplnil Harbuľák.



ZCR SR pripomína, že ako hlavnú prioritu v programovom vyhlásení v oblasti cestovného ruchu si vláda stanovila podporu rastu cestovného ruchu a jeho podielu na hospodárstve Slovenska. "Dlhodobo poukazujeme na nevyužitý potenciál nášho odvetvia, ktorý pri vhodnom nastavení štátnej politiky a jej nástrojov dokáže priniesť rozvoj nielen do regiónov, ktoré majú potenciál z hľadiska cestovného ruchu, ale aj pre samotnú ekonomiku Slovenska," uviedol Harbuľák.



V programovom vyhlásení vlády v oblasti cestovného ruchu sú podľa Harbuľáka zadefinované opatrenia pre všetky dôležité oblasti. Avšak ako dodal, sú aj oblasti, ktoré rovnako ako zamestnávateľov v cestovnom ruchu trápia aj iné odvetvia. "A tak sledujeme a vyhodnocujeme aj iné oblasti programového vyhlásenia vlády, a to predovšetkým v oblasti podnikateľského prostredia, pracovného trhu a vzdelávania," uzavrel Harbuľák.