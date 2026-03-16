Zväz: Cestovný ruch na Slovensku rastie, no férové podmienky chýbajú
Aj podnikatelia a zamestnávatelia v cestovnom ruchu museli vlani reagovať na viacero výziev vrátane konsolidačných opatrení, ktoré zvýšili ich náklady.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Napriek pozitívnemu vývoju v cestovnom ruchu odvetvie čelí viacerým zásadným výzvam. Tie je potrebné systematicky riešiť, ak má byť zabezpečený jeho dlhodobý rozvoj a stabilita. Upozornili na to v pondelok zamestnávatelia v Zväze cestovného ruchu (ZCR) Slovenskej republiky s tým, že stále chýbajú férové podmienky. Od Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR očakávajú otvorenie odbornej diskusie o modernizácii nástrojov podpory cestovného ruchu, ich lepšom prepojení a o efektívnejšom využívaní zdrojov, ktoré do systému prinášajú návštevníci miestnymi daňami a poplatkami. Toto odvetvie zamestnáva vyše 160.000 ľudí.
„Cestovný ruch je odvetvie, ktoré dokáže významne prispievať k rozvoju regiónov, tvorbe pracovných miest aj k príjmom do verejných financií. Ak však chceme tento potenciál naplno využiť, potrebujeme moderný, funkčný a udržateľný systém podpory, ktorý bude transparentný, férový a financovaný z daní a poplatkov turistov,“ uviedol prezident ZCR Marek Harbuľák. Konkrétne kroky majú posilniť konkurencieschopnosť Slovenska ako turistickej destinácie.
Aj podnikatelia a zamestnávatelia v cestovnom ruchu museli vlani reagovať na viacero výziev vrátane konsolidačných opatrení, ktoré zvýšili ich náklady. Minuloročné nešťastné úmrtie, ktorého spojitosť s konkrétnym kúpaliskom bola predčasne medializovaná bez potvrdenia, spôsobilo výrazný pokles návštevnosti akvaparkov a kúpalísk po celom Slovensku.
„Cestovný ruch je veľmi citlivé odvetvie, ktoré dokáže na krízové situácie reagovať okamžite. Aj preto je mimoriadne dôležité, aby komunikácia zo strany štátnych inštitúcií bola v takýchto prípadoch jasná, rýchla a založená na overených faktoch. Nejasné informácie majú devastačný vplyv na celé odvetvie,“ upozornil Harbuľák.
Sociálne siete a online platformy čoraz častejšie využívajú poskytovatelia služieb, ktorí nespĺňajú základné zákonné povinnosti. Výrazný nárast takýchto aktivít ZCR eviduje najmä pri predaji balíkov služieb a zájazdov, pri poskytovaní ubytovacích či sprievodcovských služieb, ale aj v ďalších oblastiach. „Okrem toho, že ide o neférovú konkurenciu voči podnikateľom, ktorí dodržiavajú pravidlá, v mnohých prípadoch to predstavuje aj riziko pre samotných spotrebiteľov,“ poukázal prezident ZCR.
Zväz bude preto poukazovať na tieto neférové praktiky a v spolupráci s kontrolnými orgánmi a MCRŠ vytvárať nástroje na elimináciu šedej ekonomiky. Prvým krokom by malo byť vytvorenie registra poskytovateľov krátkodobého prenájmu ubytovania. „Zavedenie registra krátkodobého ubytovania vnímame ako dôležitý krok k transparentnejšiemu trhu. Pomôže zmapovať reálny rozsah poskytovania týchto služieb a zároveň vytvorí férovejšie podmienky pre všetkých poskytovateľov,“ poznamenal Harbuľák.
Efektívnejší systém evidencie ubytovaných hostí a transparentnejšie rozdeľovanie vybraných miestnych daní a poplatkov by podľa ZCR mohli významne podporiť propagáciu Slovenska, tvorbu nových turistických produktov aj budovanie infraštruktúry cestovného ruchu. Systém podpory destinačného manažmentu, ktorý bol na Slovensku zavedený v roku 2011, napriek mnohým zmenám a krízam v sektore doposiaľ neprešiel zásadnejšou reformou, ktorá by reflektovala aktuálne potreby odvetvia.
