Zväz chemického a farmaceutického priemyslu žiada miernejší lockdown

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR žiada miernejší lockdown a takisto aj testovanie vo fabrikách. Informoval o tom v piatok prezident zväzu Roman Karlubík.



Zväz nesúhlasí s rozsahom ohlásených opatrení vlády v súvislosti s lockdownom a celoplošným testovaním obyvateľstva na nový koronavírus a žiada o ich zmiernenie a úpravu. Upozorňuje vládu, že pri súčasne platných opatreniach, ktoré ministri schválili vo štvrtok (22. 10.), hrozí náhly výpadok pracovných síl pre prípadnú desaťdňovú povinnú karanténu pozitívne testovaných osôb alebo pre jej kombináciu s karanténou osôb, ktoré by sa na testovaní nezúčastnili.



"Je pravdepodobné že takto spôsobený náhly výpadok dosiahne taký podiel zamestnancov, že ohrozí bezpečnosť a prevádzku chemických a farmaceutických výrob pracujúcich z technologickej nevyhnutnosti v 24-hodinovom režime," vysvetlil Karlubík.



Podľa jeho slov okamžitá odstávka takýchto výrob nie je jednoducho možná a na ich bezpečné odstavenie treba päť až desať dní. "V prípade ich náhleho odstavenia by vznikli nielen bezpečnostné riziká, ale aj obrovské ekonomické škody. Tie vyplývajú aj z toho, že veľa firiem exportuje 50 až 100 % svojich produktov do zahraničia, kde ich dodávky sú určené aj pre firmy, ktoré sú v daných krajinách zaradené do kritickej infraštruktúry," zdôraznil Karlubík. Ak by slovenské firmy neplnili svoje medzinárodné záväzky, vystavilo by ich to nielen penalizácii za nedodávky, ale aj dlhodobej strate dôvery, zákazníkov a trhov.



"Žiadame preto prijatie takých opatrení, ktoré umožnia zachovať prevádzkyschopnosť a bezpečnosť chemických a farmaceutických podnikov, ktoré sú v prevažnej miere súčasťou kritickej infraštruktúry," dodáva Karlubík s tým, že ide napríklad o to, aby všetky podniky (nielen nad 5000 zamestnancov) mali vládou materiálne aj legislatívne zabezpečenú možnosť priebežne testovať vo svojich prevádzkach tých zamestnancov, ktorí sa napríklad nezúčastnia na celoplošnom testovaní.