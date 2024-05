Zväz KOVO: Nedostatok zamestnancov núti hľadať ľudí z tretích krajín

Bratislava 29. mája (TASR) - Nedostatok zamestnancov mnohé firmy núti ponúkať prácu ľuďom z tretích krajín. Zabrániť by sa však malo tomu, aby mladí a talentovaní ľudia odchádzali do zahraničia. Vyplýva to zo stretnutia k 25. výročiu Viedenského memoranda, ktoré so zastúpením všetkých signatárskych odborových centrál usporiadal Odborový zväz (OZ) KOVO v dňoch 28. a 29. mája.



Pracovníci z tretích krajín tvoria v Európe podstatnú časť zamestnaných osôb v rôznych oblastiach výroby. Ich migrácia nie je často podľa OZ KOVO kontrolovaná. Negatívny demografický vývoj v Európe by podľa nich nemal byť riešený len imigráciou, ale najmä mobilizáciou domácich potenciálnych zamestnancov. S tým súvisí často aj nelegálna práca cudzincov, z ktorej môžu mať výhody najmä podnikatelia, keď neplatia za týchto zamestnancov zdravotné ani sociálne odvody.



Na stretnutí predsedovia odborových zväzov vyzvali na väčšiu snahu zabrániť odlivu zamestnancov do zahraničia. Prilákať nových domácich zamestnancov môžu podľa nich školenia či rekvalifikácie pre vybrané skupiny ľudí, ako sú ženy pracujúce na čiastočný úväzok, nezamestnaní, nekvalifikovaní alebo žiadatelia o azyl.



Mnohí pracovníci z tretích krajín pracujú najmä v automobilovom priemysle, napriek tomu podľa odborárov zažíva táto oblasť nedostatok pracovnej sily. Na Slovensku je zamestnaných v tomto priemysle až 77.500 pracovníkov. Firmy v automobilkách neustále hľadajú nových zamestnancov a často siahajú aj po pracovníkoch z tretích krajín.



Odborári sa na stretnutí zaoberali aj súčasnými výzvami automobilového priemyslu. Jednou z nich je ochrana klímy, ktorá vplýva aj na predaj vozidiel. Od roku 2035 sa totiž v Európe budú môcť predávať iba vozidlá, ktoré sú klimaticky neutrálne, čo v záujme zníženia globálneho otepľovania podporili aj odbory Viedenského memoranda.



Viedenské memorandum je dokument, ktorý v roku 1999 podpísali zástupcovia krajín Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Slovinska. Na stretnutiach riešia odborári najmä závažné celospoločenské problémy.