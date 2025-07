Zväz: Návrh EK o emisiách môže byť pre niektoré odvetvia likvidačný

Bratislava 29. júla (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a jej členský Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR upozornili na možné hrozby pri návrhu Európskej komisie (EK) na zníženie emisií skleníkových plynov o 90 % do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Podľa zväzu to môže mať vplyv na konkurencieschopnosť, stabilitu a samotné prežitie energeticky náročných odvetví, medzi ktoré chemický a farmaceutický priemysel patrí. AZZZ SR o tom informovala v utorok.



„Podporujeme cestu k znižovaniu emisií a zodpovedný prístup ku klimatickým otázkam. Avšak, ciele musia byť realistické, podložené dôkladnou analýzou a musia zohľadňovať technologické, ekonomické a sociálne možnosti členských štátov,“ uviedol prezident ZCHFP SR Roman Karlubík.



Zväz upozornil, že návrh nezohľadňuje stav plnenia cieľov do roku 2030, ktoré by podľa nich mali byť základom pre ďalšie rozhodovanie. Návrhu tiež vyčítajú, že neberie ohľad na dosiahnuteľnosť v praxi, chýbajúce implementačné mechanizmy, vplyv na zamestnanosť, ceny energií a investičné prostredie.



ZCHFP SR tiež varoval pred pripravovaným legislatívnym balíkom pod názvom Fit for 90. Podľa zväzu hrozí ďalšie sprísnenie systému obchodovania s emisnými kvótami, nárast cien povoleniek a postupné rušenie bezodplatných alokácií pre energeticky náročné podniky. Dôsledkom by podľa nich mohol byť úbytok investícií, zatváranie výrobných kapacít a rast cien energií, čo by výrazne oslabilo konkurencieschopnosť slovenského aj európskeho priemyslu.



„Vyzývame slovenské inštitúcie, aby požadovali revíziu klimatického cieľa na rok 2040, a to až po dôkladnom zhodnotení plnenia cieľov do roku 2030, reálneho stavu priemyselnej transformácie a konkurencieschopnosti Európy v globálnom kontexte. Potrebujeme klimatickú politiku, ktorá bude nielen ambiciózna, ale aj udržateľná, spravodlivá a realizovateľná,“ dodal Karlubík.