Piatok 17. apríl 2026
Zväz nemeckého leteckého priemyslu varuje pred nedostatkom paliva

Autor TASR
Berlín 17. apríla (TASR) - Narušenia dodávok leteckého paliva pre vojnu na Blízkom východe by mohli v Európe čoskoro viesť k citeľnému zníženiu ponuky letov, varoval v piatok Zväz nemeckého leteckého priemyslu (BDL). „Letná cestovná sezóna je za rohom a ekosystém cestovného ruchu závisí od leteckej dopravy,“ upozornil generálny riaditeľ BDL Joachim Lang. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Aj keby sa vojna rýchlo skončila, očakáva sa, že energetické trhy sa zotavia len postupne. BDL s odvolaním sa na energetických expertov uviedol, že na Blízkom východe bolo čiastočne alebo vážne poškodených viac ako 80 energetických objektov, a preto je rýchly návrat produkcie na úroveň obdobia pred krízou nepravdepodobný.

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok (16. 4.) tiež uviedla, že niektoré časti Európy by mohli v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov čeliť nedostatku leteckého paliva. Približne 75 % dovozu leteckého paliva do Európy totiž prichádza z Blízkeho východu. Podľa Zväzu nemeckého leteckého priemyslu náhradné dodávky teraz prichádzajú prevažne zo Spojených štátov, ale pokrývajú len približne polovicu výpadku.
