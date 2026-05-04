Zväz nemeckého obchodu si vie predstaviť protiopatrenia voči clám USA
Autor TASR
Berlín 4. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla zaviesť protiopatrenia, ak americký prezident Donald Trump splní svoj hrozby a zvýši clá na automobily dovážané z Európy, vyhlásil prezident Zväzu nemeckého zahraničného obchodu (BGA) Dirk Jandura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hneď ako bude jasné, v čom konkrétne Únia z pohľadu Washingtonu porušuje dohodu s USA a na akom právnom základe a v akom rozsahu sa zavádzajú nové clá, „bude možné diskutovať o možných protiopatreniach“, povedal Jandura pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. BGA naďalej uprednostňuje dialóg a rokovania, Európa však musí „jasne a dôsledne brániť svoje záujmy“.
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od tohto týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %. Zároveň Úniu obvinil z nedodržiavania obchodnej dohody a eskalácie dlhotrvajúcich transatlantických obchodných sporov. V auguste minulého roka sa pritom Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodli, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových dielcov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu (3. 5.) pripustil, že Trump má „právo byť do istej miery sklamaný z toho“, že sa nepodarilo úplne dokončiť dohodu o clách medzi Spojenými štátmi a EÚ. V Európskom parlamente (EP) pretrváva odpor voči tejto dohode a Trump začína byť netrpezlivý, pretože európska strana neustále formuluje nové podmienky, povedal kancelár pre televíziu ARD.
USA sú naďalej kľúčovým exportným trhom pre nemecké automobilky, ako sú Porsche, BMW či Mercedes-Benz. Šéf nemeckého ekonomického inštitútu Ifo Clemen Fuest počas víkendu upozornil na riziko obchodnej vojny, ktorá by podľa neho nastala, ak by EÚ zaviedla odvetné opatrenia voči novým Trumpovým clám. V takomto prípade by Nemecko v roku 2026 čelilo recesii, varoval.
