Zväz nemeckého priemyslu BDI varuje pred colnou vojnou s USA

Berlín 27. marca (TASR) - Zástupcovia nemeckého priemyslu varujú pred eskaláciou obchodných sporov v dôsledku dodatočných ciel na dovoz automobilov do USA, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump. Európska komisia (EK) sa musí naďalej zameriavať na rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu so Spojenými štátmi, vyhlásil vo štvrtok Wolfgang Niedermark, člen výkonnej rady Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dodatočné clá na dovoz automobilov a automobilových súčiastok sú ďalším útokom USA na medzinárodný obchodný poriadok, špirála ciel a odvetných ciel by však viedla len k zhoršeniu situácie, povedal Niedermark. „Clá vyvíjajú obrovský tlak na náš automobilový priemysel a sú tiež obrovskou záťažou pre úzko prepojené výrobné siete v celej Severnej Amerike,“ dodal. Dohoda je v záujme Európy aj USA, keďže „clá ohrozujú pracovné miesta, prosperitu a vyhliadky na rast na oboch stranách Atlantiku“, uzavrel zástupca priemyselného združenia.



Donald Trump v stredu (26. 3.) oznámil, že uvalí clá vo výške 25 % na všetky autá, ktoré neboli vyrobené v USA. Biely dom následne uviedol, že nové clá sa vzťahujú na osobné a ľahké nákladné vozidlá vyrobené v zahraničí a spresnil, že sa pripočítajú k už platným clám.