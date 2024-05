Zväz nemeckého priemyslu BDI varuje rizikami ciel USA na dovozy z Číny

Berlín 15. mája (TASR) - Zväz nemeckého priemyslu (BDI) varuje pred možným negatívnym vplyvom, ktorý by mohlo mať na domáci trh rozhodnutie USA o zvýšení ciel na elektromobily a iné výrobky z Číny. Nemecko aj Európska únia (EÚ) by teraz mali dbať na to, aby sa nestali cieľom nadmerných kapacít, ktoré Čína neumiestni v USA, čo je skúsenosť z medzinárodného trhu s oceľou z posledných rokov, uviedol v stredu Wolfgang Niedermark, člen výkonnej rady BDI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Čínu treba vnímať ako štátom kontrolovanú ekonomiku a Únia má k dispozícii nástroje na ochranu pred tovarom z tretích krajín, ktorý sa ponúka za deformované ceny, povedal Niedermark. Ak sa zistia dôkazy o dumpingu, mali by sa tieto pravidlá dôsledne uplatňovať, zdôraznil predstaviteľ BDI.



Nemecký inštitút pre výskum svetového hospodárstva (IfW) na základe svojich simulačných výpočtov rovnako v stredu uviedol, že nové americké clá samy osebe nemajú takmer žiadny vplyv na obchod medzi EÚ a Čínou.



"Najmä počet elektromobilov, ktoré USA dovážajú z Číny, je taký malý, len 12.000 ročne, že odklon na iné cieľové trhy je prakticky nepostrehnuteľný," konštatoval IfW. Alternatívnymi trhmi by sa tak preto pravdepodobne stali najmä Kanada a Mexiko. Znepokojujúce však je, že clá by mohli spustiť špirálu reakcií a protireakcií, čo by bolo pre Nemecko a EÚ veľmi nepriaznivé, konštatoval Julian Hinz, výskumník IfW v oblasti medzinárodného obchodu.