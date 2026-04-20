Zväz nemeckého priemyslu očakáva v tomto roku stagnáciu
Autor TASR
Hannover 20. apríla (TASR) - Vojna v Iráne v tomto roku pravdepodobne zastaví rast priemyselnej produkcie. Namiesto mierneho zlepšenia, s ktorým sa predtým počítalo, možno očakávať v najlepšom prípade stagnáciu, uviedol v pondelok Peter Leibinger, prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V januári BDI očakával rast priemyselnej produkcie o jedno percento. „Priemyselná produkcia v Nemecku od roku 2022 každoročne klesá,“ poznamenal Leibinger. „Pre rok 2026 už neočakávame oživenie, ale skôr stagnáciu,“ dodal. Vojna v Iráne vytvára dodatočnú neistotu a záťaž pre mnohé spoločnosti. Ak by prerušenia v lodnej doprave pokračovali dlhšie obdobie, produkcia by mohla klesnúť už piaty rok po sebe, varovalo združenie. Nemecký priemysel podľa údajov BDI v súčasnosti využíva svoje kapacity len na niečo vyše 78 %.
„Tlak na priemysel pokračuje a zvyšuje sa,“ povedal Leibinger. Nemecká ekonomika podľa neho čelí vážnym problémov, akými sú vysoké prevádzkové náklady, dane a byrokracia. Geopolitický vývoj nie je príčinou, iba zhoršuje situáciu, uzavrel šéf priemyselného zväzu.
