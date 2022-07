Zväz nemeckého priemyslu žiada zmenu pri núdzovom zásobovaní plynom

Berlín 18. júla (TASR) - Spolkový zväz nemeckého priemyslu BDI požaduje zmenu regulácie dodávok zemného plynu v prípade nedostatku.



"Aktuálne pravidlá uprednostňovania v situácii nedostatku plynu boli vytvorené pre krátkodobé prerušenia jednotlivých vetiev plynovodu," uviedol šéf BDI Siegfried Russwurm v rozhovore pre agentúru DPA. "Politici v Berlíne a Bruseli musia vytvoriť novú reguláciu prispôsobenú novej tvrdej energetickej realite. Táto musí klásť záväzky na všetky časti spoločnosti podľa ich výkonnosti."



Russwurm predpokladá, že Nemecko čaká "dlhodobý nedostatok plynu". Teraz sa podľa neho bude počítať každá ušetrená kilowatthodina plynu a elektriny. "Okrem firiem, miestnych samospráv a krajín sa musia na rozsiahlej úspore energií podieľať aj súkromní spotrebitelia."



Pravidlá uprednostňovania stanovujú poradie, v ktorom domácnosti a firmy budú zásobované v prípade akútneho nedostatku plynu. Podľa platných nariadení EÚ a nemeckého núdzového plánu majú niektoré skupiny spotrebiteľov dostávať plyn podľa možností až do konca. K takto chráneným spotrebiteľom patria napríklad domácnosti, nemocnice či plynové elektrárne, ktoré zároveň dodávajú domácnostiam teplo.



Russwurm si myslí, že Nemecko sa musí pripraviť na všetky mysliteľné scenáre. Priemysel podľa neho očakáva ešte v lete "jasný štartovací signál pre aukcie" pre firmy, ktoré by na ne mohli dať k dispozícii nevyužité zásoby plynu. Navyše by úrady mali firmám umožniť prostredníctvom rýchlych a jednoduchých povolení prechod z plynu na iné palivo.



Od minulého pondelka (11. 7.) neprúdi ruský plyn cez plynovod Nord Stream 1. Dôvodom je plánovaná údržba, ktorá by mala trvať do štvrtka (21. 7.). Mnohí politici a experti sa však obávajú, že Rusko dodávky cez plynovod neobnoví.