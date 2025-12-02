< sekcia Ekonomika
Zväz nemeckého priemyslu varuje pred rizikom voľného pádu ekonomiky
V ťažkej situácii sa podľa BDI nachádza napríklad chemický priemysel, ktorý využíva kapacity svojich závodov len na približne 70 %.
Autor TASR
Berlín 2. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika čelí vážnej kríze a hrozí jej „voľný pád“. Varovanie zverejnil v utorok Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ekonomika sa nachádza v najhlbšej historickej kríze od založenia Spolkovej republiky Nemecko, no vláda nereaguje dostatočne rozhodne,“ vyhlásil prezident BDI Peter Leibinger. Združenie vo svojej novej správe predpovedá, že priemyselná produkcia sa v tomto roku zníži o 2 %, čo by znamenalo štvrtý rok poklesu po sebe. „Nejde o cyklický pokles, ale o štrukturálny úpadok,“ povedal Leibinger.
V ťažkej situácii sa podľa BDI nachádza napríklad chemický priemysel, ktorý využíva kapacity svojich závodov len na približne 70 %. Pod silným tlakom je aj strojárstvo a oceliarsky priemysel, zatiaľ čo situácia v stavebníctve sa zdá byť stabilizovaná. V automobilovom priemysle sa využitie kapacít nedávno zvýšilo a odvetvie počíta s rastom produkcie.
„Nemecko teraz potrebuje zmenu v hospodárskej politike s jasnými prioritami v oblasti konkurencieschopnosti a rastu,“ povedal Leibinger. Šéf BDI konkrétne vyzval vládu v Berlíne, aby uprednostnila investície pred výdavkami na spotrebu. Apeloval aj na dôsledné znižovanie byrokracie. Vláda už podnikla prvé kroky, spoločnosti však potrebujú rozsiahle úľavy, ktoré reálne pocítia vo svojej každodennej prevádzke, uzavrel Leibinger.
