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Zväz: Novela o teple ohrozuje udržateľnosť prevádzky systémov CZT
Novela zákona podľa SZVT umožní budovanie decentralizovaných zdrojov tepla aj tam, kde je alebo môže byť objekt spoľahlivo zásobovaný z CZT.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Novela zákona o teple ohrozuje dlhodobú udržateľnosť prevádzky systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktoré dnes zabezpečujú vykurovanie a dodávku teplej vody pre asi 2,3 milióna obyvateľov. Uviedol to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého Ministerstvo hospodárstva (MH) SR odmietlo do novely zákona o teple zapracovať viaceré zásadné pripomienky SZVT, ktoré mali vytvoriť jasné a spravodlivé pravidlá v sektore teplárenstva, podporiť plnenie klimatických cieľov a zároveň chrániť domácnosti pred rastom cien tepla v budúcnosti.
Novela zákona podľa SZVT umožní budovanie decentralizovaných zdrojov tepla aj tam, kde je alebo môže byť objekt spoľahlivo zásobovaný z CZT. Jednotliví vybraní odberatelia si tak vybudujú vlastný zdroj tepla, tým klesne odber tepla z centrálneho zdroja, pričom fixné náklady systému zostanú prakticky nezmenené. Tie sa následne budú musieť rozpočítať na menší objem dodaného tepla, čo nevyhnutne povedie k rastu cien pre všetkých odberateľov, ktorí v systéme zostanú. To je princíp spoločného zdieľania nákladov, na ktorom je založené fungovanie každej sieťovej infraštruktúry (voda, elektrina, plyn aj teplo).
Novela tak podľa SZVT ešte viac prehĺbi súčasnú diskrimináciu. Environmentálny fond totiž v rokoch 2025 a 2026 vyhlásil výzvy v hodnote stoviek miliónov eur, financované z výnosov z predaja emisných povoleniek, ktoré umožňujú poskytnúť podporu až do výšky 95 % na inštaláciu nových zdrojov tepla vo verejných budovách, ktoré sú už dnes spoľahlivo zásobované z CZT. Obdobnú podporu poskytuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra z prostriedkov Programu Slovensko pre bytové domy.
Výsledkom je podľa teplárov absurdná situácia. Veľká časť domácností pripojených na CZT platí vo svojich účtoch za teplo náklady na emisné povolenky ETS1. Výnosy z povoleniek štát následne využíva na dotovanie výstavby decentralizovaných zdrojov tepla, ktoré znižujú odber zo systémov CZT a tým ešte viac zvyšujú cenu tepla pre zostávajúcich odberateľov.
Postup štátu by mal byť podľa SZVT presne opačný, peniaze by mali ísť na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v systémoch CZT a modernizáciu systémov, aby bolo teplo zelené, ale aj lacné. Modernizáciou jedného systému tak získajú ekologickejšie teplo naraz tisíce domácností.
Štát podľa teplárov paradoxne na jednej strane kritizuje budúce dosahy ETS2 na domácnosti, no na druhej strane dlhodobo toleruje vysoké náklady spôsobené ETS1 pre veľké množstvo odberateľov CZT a zároveň z výnosov emisných povoleniek financuje opatrenia, ktoré ich postavenie ešte zhoršujú. Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu 2,3 milióna obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov CZT, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
„Nejde o ochranu výrobcov tepla. Ide o ochranu viac ako 2,3 milióna obyvateľov, stability dodávok a dostupných cien tepla. Veríme, že pri ďalších legislatívnych úpravách bude verejný záujem stáť nad záujmom jednotlivcov, pretože rozhodnutia prijaté dnes budú ovplyvňovať slovenské teplárenstvo aj domácnosti na celé desaťročia,“ uzatvoril predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Novela zákona podľa SZVT umožní budovanie decentralizovaných zdrojov tepla aj tam, kde je alebo môže byť objekt spoľahlivo zásobovaný z CZT. Jednotliví vybraní odberatelia si tak vybudujú vlastný zdroj tepla, tým klesne odber tepla z centrálneho zdroja, pričom fixné náklady systému zostanú prakticky nezmenené. Tie sa následne budú musieť rozpočítať na menší objem dodaného tepla, čo nevyhnutne povedie k rastu cien pre všetkých odberateľov, ktorí v systéme zostanú. To je princíp spoločného zdieľania nákladov, na ktorom je založené fungovanie každej sieťovej infraštruktúry (voda, elektrina, plyn aj teplo).
Novela tak podľa SZVT ešte viac prehĺbi súčasnú diskrimináciu. Environmentálny fond totiž v rokoch 2025 a 2026 vyhlásil výzvy v hodnote stoviek miliónov eur, financované z výnosov z predaja emisných povoleniek, ktoré umožňujú poskytnúť podporu až do výšky 95 % na inštaláciu nových zdrojov tepla vo verejných budovách, ktoré sú už dnes spoľahlivo zásobované z CZT. Obdobnú podporu poskytuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra z prostriedkov Programu Slovensko pre bytové domy.
Výsledkom je podľa teplárov absurdná situácia. Veľká časť domácností pripojených na CZT platí vo svojich účtoch za teplo náklady na emisné povolenky ETS1. Výnosy z povoleniek štát následne využíva na dotovanie výstavby decentralizovaných zdrojov tepla, ktoré znižujú odber zo systémov CZT a tým ešte viac zvyšujú cenu tepla pre zostávajúcich odberateľov.
Postup štátu by mal byť podľa SZVT presne opačný, peniaze by mali ísť na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v systémoch CZT a modernizáciu systémov, aby bolo teplo zelené, ale aj lacné. Modernizáciou jedného systému tak získajú ekologickejšie teplo naraz tisíce domácností.
Štát podľa teplárov paradoxne na jednej strane kritizuje budúce dosahy ETS2 na domácnosti, no na druhej strane dlhodobo toleruje vysoké náklady spôsobené ETS1 pre veľké množstvo odberateľov CZT a zároveň z výnosov emisných povoleniek financuje opatrenia, ktoré ich postavenie ešte zhoršujú. Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu 2,3 milióna obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov CZT, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
„Nejde o ochranu výrobcov tepla. Ide o ochranu viac ako 2,3 milióna obyvateľov, stability dodávok a dostupných cien tepla. Veríme, že pri ďalších legislatívnych úpravách bude verejný záujem stáť nad záujmom jednotlivcov, pretože rozhodnutia prijaté dnes budú ovplyvňovať slovenské teplárenstvo aj domácnosti na celé desaťročia,“ uzatvoril predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.