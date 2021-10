Zväz obchodu chce zriadiť dobrovoľné miesta na zálohovanie obalov

Nadežda Machútová, foto z archívu. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. októbra (TASR) - Členovia Zväzu obchodu (ZO) SR sa pripravujú na registráciu predajní, na ktorých budú odberné miesta, a to nielen povinné, ale aj dobrovoľné, teda predajne, ktoré sú menšie ako 300 štvorcových metrov. Uviedla to pre TASR prezidentka ZO SR Nadežda Machútová.Pre celý systém a jeho budúcu možnú úspešnosť je podľa nej dobrou správou, že práve členovia zväzu majú ambíciu zriadiť okolo 1400 takýchto dobrovoľných odberných miest, ktoré budú postupne do systému prihlasovať.informovala Machútová.Zväz obchodu SR podľa nej eviduje aj niekoľko pilotných projektov svojich členov. Postupne, od júna až do dnešných dní, spustili svoje automaty na zber jednorazových obalov napríklad COOP Jednota Krupina, COOP Jednota Nové Zámky, COOP Jednota Čadca, prevádzka siete domácich potravín FRESH plus v Košiciach, spoločnosť SINTRA a aliancia CBA SK.poznamenala.priblížila.Takéto obaly podľa Machútovej nebude možné vhadzovať do recyklomatov a ani iným, teda poloautomatickým, pripadne ručným zberom vrátiť do systému.upozornila.dodala prezidentka ZO SR.