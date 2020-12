Zväz obchodu: Zrušme možnosť, aby infikovaní vírusom mohli nakupovať

Bratislava 29. decembra (TASR) - Možnosť, aby ľudia infikovaní novým koronavírusom mohli nakupovať v obchode, by sa mala zrušiť. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu (ZO) SR.



"Ide o vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR z 27. decembra 2020, ktorou sa povoľuje osobám pozitívnym na ochorenie COVID-19 opustiť izoláciu s cieľom nákupu potravín a iných nevyhnutných potrieb," priblížil.



Spresnil, že podobná úprava, uvoľnenie režimu, platí aj pre tzv. krízový manažment, teda prezidentku, ministrov vlády, poslancov a podobne. Táto úprava sa však podľa neho nedá porovnať s úpravou týkajúcou sa obchodov.



Politici sa podľa Katriaka totiž môžu (pri rokovaní) "obaliť do igelitu" a takto individuálne čeliť prípadnému šíreniu nákazy. "To však v obchode nie je možné a osoba nakazená novým koronavírusom po ceste do obchodu a späť, ale hlavne v predajni, môže rozsievať nákazu geometrickým radom," podčiarkol.



"To, že ide o možné trestné činy všeobecného ohrozenia alebo šírenia nákazy je skoro evidentné. Nás však zaujíma hlavne tá skutočnosť, že týmto spôsobom sa môže nákaza takmer nekontrolovane šíriť. V tomto smere oslovujeme ministra zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR so žiadosťou o zrušenie tej časti vyhlášky, ktorá umožňuje nositeľom nákazy ísť do obchodu a byť v obchode," dodal prezident ZO SR.