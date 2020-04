Zväz obchodu: Neprišlo k úprave hodín stanovených pre seniorov

Bratislava 20. apríla (TASR) - Obchodníkov združených vo Zväze obchodu (ZO) SR mrzí, že štátne autority doposiaľ nevypočuli ich niektoré argumenty týkajúce sa organizácie predaja. Uviedol to pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak pri hodnotení vládnych opatrení zavedených proti novému koronavírusu.



"Napriek našim doslova úpenlivým prosbám neprišlo k úprave stanovených hodín pre seniorov. ZO SR podporuje filozofiu prístupu k seniorom nielen v spoločnosti, ale aj pri predaji, avšak stanovenie režimu vyhradených hodín v čase 9.00 až 12.00 h je nešťastné a spôsobuje problémy medzi kupujúcimi," spresnil.



Tí podľa Katriakových slov nechápu, prečo v tomto čase nemôžu ísť do predajne, ktorá je v tomto čase poloprázdna alebo úplne prázdna. "Vznikajú potom konflikty medzi pracovníkmi obchodu a zákazníkmi," priblížil.



"Navyše, seniori všeobecne uprednostňujú na nákupy skoré ranné hodiny, teda čas okolo 8.00 h, a to nielen v terajšej situácii, ale dlhodobo," podčiarkol.



Problém je podľa Katriaka najvypuklejší v sobotu, keď najmä na vidieku a v menších mestách sú predajne otvorené do 12.00 h alebo 13.00 h, z čoho je čas 9.00 až 12.00 h vyhradený len pre seniorov a ostatní zákazníci nemajú dostatočný čas na víkendové nákupy.



"Skúsenosti zo soboty 11. apríla toto doslova červeným podčiarkujú. V tejto súvislosti očakávame podobné problémy počas sobôt 2. a 9. mája, ak sa stanovený režim nezmení, keď sú pred týmito sobotami štátne sviatky 1. a 8. mája a predajne budú zatvorené. Dúfame, že autority nebudú ľpieť na pôvodnom rozhodnutí a vyhovejú návrhom obchodníkov," zdôraznil prezident ZO SR.



Doplnil, že v čase od 2. apríla doteraz bolo zásobovanie potravinami na požadovanej úrovni. "Zákazníci boli už poučení a z predošlých skúseností zistili, že nie je potrebné robiť priveľké nákupy a pri nakupovaní sa správali primerane," podčiarkol.



"V tejto súvislosti iste nie je prekvapivé, že obchodníkom s potravinami sa darilo, hoci boli aj sortimenty tovaru, ktoré sú veľmi obľúbené pred veľkonočnými sviatkami a teraz tomu tak nebolo. Ide najmä o široký sortiment cukroviniek a cukrárenských výrobkov, ktorých predaj tvoril len 50 až 60 % z predošlých rokov a popri tom aj niektoré ďalšie tradičné tovary ako alkohol vrátane vína a piva, niektoré mäsiarske výrobky (šunky a klobásy)," uzavrel Katriak.