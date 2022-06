Zväz obchodu nesúhlasí s návrhom na zvýšenie dane z liehu o 30 %

Bratislava 17. júna (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR zásadne nesúhlasí s návrhom na zvýšenie sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 %. Uviedla to Nadežda Machútová, prezidentka ZO SR, v súvislosti s uvažovaným získaním nových príjmov do štátneho rozpočtu na krytie sociálnych balíčkov zo spotrebných daní.



Názor, že zvýšením sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 % sa automaticky, len prepočítaním na papieri zvýši o 30 % aj odvod dane do štátneho rozpočtu, je podľa nej vysoko neodborný, mylný a zavádzajúci. "Naopak, prinesie to veľa neželaných sprievodných javov a závažných dopadov," podčiarkla.



Poznamenala, že z údajov uverejnených na portáli Finančnej správy, výber spotrebnej dane z liehu vykazuje od roku 2018 premenlivú tendenciu a po pandemických rokoch ešte stále nedosiahol úroveň roku 2018. "Vzhľadom na ťažkú súčasnú celospoločenskú situáciu neexistuje žiadny relevantný dôvod predpokladať, že odvod tejto dane bude v najbližšom období narastať. Veľké a ´skokové´ zvýšenie sadzby spotrebnej dane len z liehu bude mať za následok mimoriadne zníženie spotreby liehovín, a teda nedôjde k naplneniu plánovaného príjmu," zdôraznila.



Nebude to podľa nej znamenať, že slovenskí spotrebitelia budú kupovať menej alkoholu. "Bude to znamenať, že budú kupovať lacnejší alkohol, budú ho kupovať v susedných krajinách a v neposlednom rade sa určite zvýši aj dopyt po nelegálnom alkohole," upozornila.



"V prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 %, bude táto sadzba po Poľsku 2. najvyššia spomedzi krajín bezprostredne susediacich so SR," doplnila.



Ak podľa nej dôjde k zmene spotrebiteľských návykov a začnú sa vo vyššej miere nakupovať nezdanené vína a ostatné alkoholické nápoje s výrazne nižšou (a nezmenenou) sadzbou spotrebnej dane, výber spotrebnej dane z liehu sa nezvýši podľa návrhu a očakávaní, ale naopak, výber spotrebnej dane sa zníži.



"Čo sa týka návrhu na zvyšovanie daní z tabaku, Zväz obchodu SR pripomína, že tieto spotrebné dane sa na Slovensku zvyšujú pravidelne takmer každý rok. Naposledy sa zvyšovali vo februári tohto roka, teda len pred štyrmi mesiacmi a ďalšie zvyšovanie nás čaká opäť vo februári 2023. Priemysel aj obchodníci oceňujú zvyšovanie daní transparentným a s dostatočným predstihom naplánovaným spôsobom, ktorý zvyšuje kvalitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia," doplnila.



"Dovoľujeme si upozorniť, že nejde o teoretický scenár, ale o veľmi reálnu možnosť, pričom sa stačí pozrieť na výber spotrebnej dane z tabaku v krajinách, ktoré príliš skokovo zvyšovali dane. Vo Francúzsku klesá výber spotrebnej dane a dramaticky rastie nelegálny trh s tabakovými výrobkami a v Českej republike bol výber spotrebnej dane v roku 2021 na úrovni roku 2017," dodala.



ZO SR podľa Machútovej zdôrazňuje, že zvyšovanie spotrebných daní vo všeobecnosti by malo byť predmetom celospoločenskej diskusie so zainteresovanými odborníkmi. "Je neprijateľné, aby sa takéto návrhy prijímali bez riadneho pripomienkového konania, a preto zneužívanie skráteného legislatívneho procesu považujeme za absolútne neprípustné," uzavrela prezidentka ZO SR.