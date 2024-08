Zväz obchodu: Odvod pre obchodné reťazce ohrozí predajne na vidieku

Bratislava 7. augusta (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR vyjadruje presvedčenie, že konsolidačné opatrenia vlády budú založené na racionálnom ekonomickom základe a budú mať dlhodobý priaznivý dosah na ekonomiku krajiny a životnú úroveň obyvateľov. Odvod pre reťazce môže priniesť neželané zvýšenie cien potravín a existenčné problémy pre predajne na vidieku.



Ceny potravín majú po turbulentných krízových rokoch podľa zväzu konečne pozitívny trend. Zväz obchodu SR sa preto nestotožňuje so zavádzaním sektorového zdanenia, ktoré má reálny potenciál priniesť vyššie výdavkové zaťaženie slovenských domácností.



"Za spravodlivejšie a z hľadiska konsolidácie verejných financií za efektívnejšie opatrenie by bolo možné považovať konsolidáciu systému dane z pridanej hodnoty (DPH). Zároveň je dôležité prijímať systematické a koncepčné opatrenia zamerané na podporu domácej produkcie v záujme zvýšenia jej konkurencieschopnosti a všeobecne na podporu celého podnikateľského sektora, ktorý vytvára najvyššiu pridanú hodnotu v rámci národného hospodárstva," uviedol Filip Kasana, prezident ZO SR.



V prípade avizovaného dodatočného zdanenia obchodných reťazcov by takýto zásah podľa zväzu priniesol mimoriadne negatívny dosah na slovenský maloobchod, a to vo viacerých smeroch. "Pokiaľ by sa zdanil maloobchodný obrat predajcov potravín, z hľadiska reálnych dôsledkov by išlo o novú daň na potraviny, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo prejaviť vo zvýšených spotrebiteľských cenách. Zároveň by sa nepriamo vytvoril zvýšený tlak aj na producentov potravín," upozornil Kasana.



Domáce obchodné siete podľa Kasanu nedosahujú takú ziskovosť, ktorá by im umožnila takýto mimoriadny náklad ekonomicky absorbovať bez zvýšenia cien potravín. "Uvedené opatrenie by viedlo k reálnemu ohrozeniu stoviek už teraz nerentabilných predajní na vidieku, prevádzkovanie ktorých je v okolitých štátoch finančne podporované s cieľom udržania sociálneho štandardu. Pre tieto predajne by ďalšia zvýšená finančná záťaž mohla vyústiť do ukončenia prevádzky, čím by bola ohrozená dostupnosť potravín pre ľudí na slovenskom vidieku. Utrpela by aj domáca potravinová produkcia a regionálna zamestnanosť," dodal Kasana.