< sekcia Ekonomika
Zväz obchodu: PMÚ potvrdil, že za zdražovaním potravín nie sú reťazce
Zväz obchodu SR oceňuje vypracovanie tejto analýzy založenej na odbornej ekonomickej báze, keďže prináša do politicky exponovanej témy cien potravín objektívne fakty založené na exaktných dátach.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR potvrdil, že za zdražovaním potravín nie sú obchodné reťazce. Uviedol to Zväz obchodu (ZO) SR v reakcii na ekonomickú analýzu Stav a vývoj slovenskej potravinovej vertikály. PMÚ závery analýzy prezentoval na tlačovej konferencii v utorok 14. októbra.
Zväz obchodu SR oceňuje vypracovanie tejto analýzy založenej na odbornej ekonomickej báze, keďže prináša do politicky exponovanej témy cien potravín objektívne fakty založené na exaktných dátach. Závery analýzy Protimonopolného úradu SR podľa zväzu celkom zreteľne vyvracajú dlhodobo prezentovaný naratív, že za potravinovou infláciou na Slovensku je ziskuchtivosť obchodných reťazcov.
„Tvrdenia o predražovaní potravín zo strany obchodných sietí nemajú oporu v exaktných dátach a nekorektne podnecujú negatívne emócie na strane spotrebiteľov, ako i niektorých politikov, ktorí prezentujú potrebu regulácie či osobitného zdanenia obchodníkov zo strany štátu,“ uviedol prezident ZO SR Filip Kasana.
Analýza Protimonopolného úradu SR podľa ZO SR potvrdila, že potravinová inflácia na Slovensku bola poháňaná primárne zvýšenými cenami energií, čím sa zvýšila nákladovosť na všetkých stupňoch agropotravinárskej vertikály.
Z pohľadu ZO SR by bolo ideálne, aby sa darilo slovenským poľnohospodárom, výrobcom a spracovateľom aj obchodníkom a na konci by bol spokojný spotrebiteľ. V aktuálnej dobe, keď sa ekonomika krajiny potrebuje nadýchnuť a obyvateľstvo pociťuje tlak na čisté príjmy, je téma cien potravín viac politickou ako odbornou.
„Závery Protimonopolného úradu nie sú pre Zväz obchodu SR prekvapujúce, keďže potvrdzujú prezentovanú pozíciu obchodníkov, že počas inflačnej krízy ani v súčasnom období nedošlo zo strany obchodných sietí ku zvýšeniu ziskových marží,“ podčiarkol Kasana.
Maloobchod s potravinami podľa neho pociťuje zníženú kúpyschopnosť obyvateľstva a zmeny v spotrebiteľskom správaní, preto najmä pri základných potravinách obchodníci tlačia pultové ceny smerom nadol aj na úkor obchodných prirážok. „V rámci maloobchodného predaja potravín je na Slovensku mimoriadne silné konkurenčné prostredie, ktoré sa prejavuje najmä intenzívnou súťažou obchodných sietí v rámci akciového predaja s výhodnými cenami pre spotrebiteľov,“ dodal Kasana.
Všetky väčšie zahraničné aj domáce obchodné siete podľa neho zvádzajú boj o zákazníka najmä realizáciou cenovo výhodného akciového predaja, ktorý na Slovensku dosahuje v európskom porovnaní vysoký podiel na celkovom predaji potravín.
Z výsledkov analýzy PMÚ SR, analytici ktorého analyzovali faktory ovplyvňujúce ceny potravín, vyplýva, že potravinová inflácia na Slovensku bola poháňaná najmä cenami energií a vysokým podielom spracovaných potravín v spotrebe. Výsledky analýzy úradu naznačili, že v poinflačnom období pokles ziskovosti nekoreloval s poklesom inflácie, a to najmä v tzv. strednej časti dodávateľského reťazca, teda u výrobcov potravín a nápojov.
Zväz obchodu SR oceňuje vypracovanie tejto analýzy založenej na odbornej ekonomickej báze, keďže prináša do politicky exponovanej témy cien potravín objektívne fakty založené na exaktných dátach. Závery analýzy Protimonopolného úradu SR podľa zväzu celkom zreteľne vyvracajú dlhodobo prezentovaný naratív, že za potravinovou infláciou na Slovensku je ziskuchtivosť obchodných reťazcov.
„Tvrdenia o predražovaní potravín zo strany obchodných sietí nemajú oporu v exaktných dátach a nekorektne podnecujú negatívne emócie na strane spotrebiteľov, ako i niektorých politikov, ktorí prezentujú potrebu regulácie či osobitného zdanenia obchodníkov zo strany štátu,“ uviedol prezident ZO SR Filip Kasana.
Analýza Protimonopolného úradu SR podľa ZO SR potvrdila, že potravinová inflácia na Slovensku bola poháňaná primárne zvýšenými cenami energií, čím sa zvýšila nákladovosť na všetkých stupňoch agropotravinárskej vertikály.
Z pohľadu ZO SR by bolo ideálne, aby sa darilo slovenským poľnohospodárom, výrobcom a spracovateľom aj obchodníkom a na konci by bol spokojný spotrebiteľ. V aktuálnej dobe, keď sa ekonomika krajiny potrebuje nadýchnuť a obyvateľstvo pociťuje tlak na čisté príjmy, je téma cien potravín viac politickou ako odbornou.
„Závery Protimonopolného úradu nie sú pre Zväz obchodu SR prekvapujúce, keďže potvrdzujú prezentovanú pozíciu obchodníkov, že počas inflačnej krízy ani v súčasnom období nedošlo zo strany obchodných sietí ku zvýšeniu ziskových marží,“ podčiarkol Kasana.
Maloobchod s potravinami podľa neho pociťuje zníženú kúpyschopnosť obyvateľstva a zmeny v spotrebiteľskom správaní, preto najmä pri základných potravinách obchodníci tlačia pultové ceny smerom nadol aj na úkor obchodných prirážok. „V rámci maloobchodného predaja potravín je na Slovensku mimoriadne silné konkurenčné prostredie, ktoré sa prejavuje najmä intenzívnou súťažou obchodných sietí v rámci akciového predaja s výhodnými cenami pre spotrebiteľov,“ dodal Kasana.
Všetky väčšie zahraničné aj domáce obchodné siete podľa neho zvádzajú boj o zákazníka najmä realizáciou cenovo výhodného akciového predaja, ktorý na Slovensku dosahuje v európskom porovnaní vysoký podiel na celkovom predaji potravín.
Z výsledkov analýzy PMÚ SR, analytici ktorého analyzovali faktory ovplyvňujúce ceny potravín, vyplýva, že potravinová inflácia na Slovensku bola poháňaná najmä cenami energií a vysokým podielom spracovaných potravín v spotrebe. Výsledky analýzy úradu naznačili, že v poinflačnom období pokles ziskovosti nekoreloval s poklesom inflácie, a to najmä v tzv. strednej časti dodávateľského reťazca, teda u výrobcov potravín a nápojov.