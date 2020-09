Zväz obchodu: Problémom opatrení môže byť zamestnanec pred predajňou

Bratislava 30. septembra (TASR) - Problémom sprísnených hygienických opatrení účinných od októbra môže byť požiadavka, aby jeden zamestnanec pred vchodom do obchodnej prevádzky kontroloval zákazníkov. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu (ZO) SR, v reakcii na avizované sprísnenie opatrení v obchodoch zavedených pre nový koronavírus od 1. októbra.



"V čom vidíme problém je to, že všetky prevádzky budú musieť ustanoviť jedného zo svojich zamestnancov pred vchod do prevádzky, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel u zákazníkov," spresnil.



Problém podľa neho spočíva v tom, že okrem veľkých predajní je na Slovensku množstvo predajní s jedným až dvoma predavačmi. Tieto predajne spomínané pravidlo nebudú vedieť dodržiavať bez obmedzenia prevádzky alebo ho budú musieť zabezpečiť tak, že budú musieť prijať ešte jedného zamestnanca. To však bude znamenať pre obchodníkov mimoriadne náklady.



"Znova sa vynára otázka, prečo autority nekonzultovali s obchodníkmi zvažované pravidlá. Slovenskí obchodníci jasne deklarujú, že opatrenia, ktoré budú vydané, budú dodržiavať aj s tým, že niektoré z nich môžu znamenať vážnejšie problémy pri prevádzkovaní predajne," zdôraznil.



"K tomu, čo bolo ohlásené a čomu sme porozumeli, treba poznamenať, že viaceré pripomienky Zväzu obchodu SR, ktoré boli vyslovované k opatreniam vydávaným počas prvej vlny pandémie, autority rešpektovali," dodal Katriak.



V súvislosti s opatreniami proti rozšíreniu nového koronavírusu predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) počas zasadnutia ústredného krízového štábu v pondelok (28. 9.) informoval, že v obchodoch a obchodných domoch bude od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť bude desať štvorcových metrov na zákazníka.



V obchodoch a obchodných domoch budú tiež povinné rúška, dezinfekcia rúk a dvojmetrové rozstupy medzi zákazníkmi. Opatrenia by mali podľa Matoviča kontrolovať zamestnanci pri vstupe do obchodu či obchodného domu.



"Budem vyžadovať, aby tam, kde sa nakupuje s košíkmi, bol limitovaný počet košíkov, aby sa nemohlo stať, že bude viac zákazníkov v priestore, ako pri počte na štvorcové metre," podotkol Matovič. Prepočet zákazníkov na obchodný dom sa bude podľa neho robiť na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých prevádzok.