Zväz obchodu sa stotožňuje s povinnosťou prijímať bezhotovostné platby

Bratislava 6. augusta (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR sa stotožňuje s návrhom Ministerstva financií (MF) SR zaviesť povinné prijímanie bezhotovostných platieb. Uviedol to Filip Kasana, prezident ZO SR.



„Zväz obchodu SR sa stotožňuje so zavedením povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby aj bezhotovostne prostredníctvom QR kódu alebo iného platobného prostriedku. Návrh zákona o evidencii tržieb predložený MF SR vnímame ako jeden z nástrojov na potlačenie daňových únikov,“ spresnil Kasana.



Poznamenal, že k návrhu zákona o evidencii tržieb sa aktuálne uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého ZO SR uplatnil iba technické pripomienky. „Oceňujeme prizvanie zástupcov obchodu do odbornej diskusie zameranej na praktickú realizáciu navrhovaných riešení,“ doplnil Kasana.



V rámci legislatívneho zámeru považujú podľa neho obchodníci za dôležité, že zákon stanoví možnosť výberu na strane predávajúcich, pokiaľ ide o spôsob prijímania bezhotovostných platieb. Tým sa poskytne podnikateľom istá voľnosť prispôsobiť bezhotovostný platobný styk charakteru platobného miesta.



„Iniciatívu Ministerstva financií SR smerujúcu k zavedeniu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobného príkazu nasnímaním jedinečného QR kódu hodnotí Zväz obchodu SR pozitívne, keďže ide o podporu digitalizácie a zákazníckeho komfortu. Bezhotovostný platobný styk zároveň znižuje náklady podnikateľov súvisiace s manipuláciou s hotovosťou,“ dodal Kasana.