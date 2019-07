Zväz obchodu SR odmieta tvrdenie, že za rastom cien sú obchodníci

Potraviny na pultoch slovenských obchodov podľa rezortu zdraželi v júni o 0,5 %, čo je najvyšší nárast v rámci celej V4. Tesne za SR skončilo Poľsko s nárastom 0,4 %.

Bratislava 24. júla (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR odmieta stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že za rastom cien potravín sú obchodníci. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident ZO SR v reakcii na tvrdenia agrorezortu, že Slovensko predbehlo rastom cien potravín v júni celú skupinu V4. Aj keď podľa MPRV obchodníci ženú ceny nahor, slovenskí potravinári čelia neustálemu tlaku dodávať im za nižšie ceny.



"Nerozumieme tejto rétorike a považujeme ju za nekompetentnú. Informačné zdroje týkajúce sa cien potravín jednoznačne hovoria o náraste svetových cien potravín, ktoré ... 'v máji vzrastali už piaty mesiac za sebou, pretože zlé počasie, atď ...'. A navyše slovenské špeciality, ako nárast cien práce, energií a pohonných hmôt sú ďalším objektívnym faktorom, ktorý má vplyv na plošný rast cien. Teda nie obchodníci, ale vyššie uvedené reálie sú dôvodom rastu cien potravín. Taká je pravda," spresnil Katriak.



"Ceny potravín na Slovensku rástli v júni najvyššie spomedzi všetkých krajín V4. V Česku, Poľsku a ani v Maďarsku ceny nestúpli tak vysoko ako u nás. Zdražovanie pritom vôbec neodzrkadľuje ceny, za ktoré nakupujú reťazce potraviny od slovenských dodávateľov. Dodávatelia sú, naopak, dlhodobo tlačení zľavovať zo svojich cien, čo im bráni dostatočne investovať do nových technológií, slušne zaplatiť zamestnancov a pokrývať rastúce ceny surovín. Opäť sa potvrdzuje, že obchodníci zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov," zdôraznila vicepremiérka a šéfka MPRV Gabriela Matečná (SNS).



