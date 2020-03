Zväz obchodu SR: Problémom pre obchody bude meranie teploty

Bratislava 27. marca (TASR) - Problémom pre obchod bude meranie teploty zákazníkov, rozstupy nakupujúcich v podstate nie. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak.



Vláda SR ani Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) SR podľa neho do dnešného dňa nevydali záväzné rozhodnutie o meraní teploty zákazníkom pri vstupe do predajní z dôvodu šírenia nového koronavírusu . "Predpokladám, že si uvedomujú, že teraz je takéto opatrenie nevykonateľné, keďže predajne nie sú vybavené vhodnými teplomermi, pričom takýchto predajných miest je na Slovensku v súčasnej situácii asi 20.000," priblížil Katriak.



"Navyše, nie je nám známe, kto by meranie teploty mal vykonávať, keďže pracovníci obchodov to z objektívnych príčin odmietajú a nemôžeme ich k tomu donútiť. Navyše, aj samotní zákazníci by mohli negatívne pristupovať k takémuto výkonu. Zamestnanci obchodu nemajú žiadne kompetencie riešiť takéto situácie," upozornil.



Plnenie takéhoto opatrenia by podľa Katriaka mohli zabezpečiť iba bezpečnostné zložky, teda polícia alebo armáda. "Nemáme záujem odporovať rozhodnutiu príslušných autorít, práve naopak, podporujeme rozhodnutia vlády a ÚKŠ SR v záujme ochrany životov a zdravia," podčiarkol.



Pripomenul, že obchodníci, aj keď neboli vybavení potrebnými ochrannými pomôckami, v čase nedávnych "nájazdov“" (obyvateľstva) do potravinárskych predajní a drogérií, riskujúc zdravie svoje a svojich rodín, zabezpečili zásobovanie obyvateľstva potravinami.



"Zdôrazňujeme, že obchod je aktívnym účastníkom potravinového reťazca, uvedomuje si vážnosť situácie a vykonáva všetky potrebné opatrenia, ktoré vykonať vie a dokáže," zdôraznil Katriak.



Doplnil zároveň, že potrebné rozstupy zákazníkov pred pokladňami, alebo za pultom vo veľkých predajniach nie je problém zabezpečiť. "V predajniach pod 300 - 400 m2 sa však takéto opatrenie ťažko vykonáva. Riešime to tým, že do predajne umožňujeme vstup len obmedzenému počtu zákazníkov," dodal prezident ZO SR.