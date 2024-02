Zväz obchodu SR: Trend krádeží v predajniach je stúpajúci

Bratislava 11. februára (TASR) - Trend krádeží tovaru v maloobchodných predajniach je stúpajúci. Uviedol to pre TASR Zväz obchodu (ZO) SR.



"Členovia Zväzu obchodu SR evidujú stúpajúci trend krádeží na predajniach. V predchádzajúcich rokoch to boli krádeže tovaru, ktorý bol drahší a skôr luxusnejšej povahy, v súčasnosti sledujeme aj krádeže lacnejšieho tovaru dennej spotreby," priblížil zväz.



Narastajúci počet krádeži lacnejšieho tovaru má podľa ZO SR aj sociálny kontext, a to najmä v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti a v oblastiach s početnou marginalizovanou skupinou obyvateľstva.



"V minulosti kradli organizované skupiny, v súčasnosti v maloobchode s potravinami evidujeme aj nárast deliktov jednotlivcov. Zlodeji sa zameriavajú skôr na mestá ako na dediny, kde sa ľudia poznajú. Maloobchod v rámci prevencie inštaluje vo svojich prevádzkach kamerové systémy, bezpečnostné brány, označuje tovar bezpečnostnými prvkami," dodal zväz.