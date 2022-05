Zväz obchodu SR víta zmeny v schválenej novele zákona o potravinách

Bratislava 26. mája (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR víta všetky zmeny v schválenej novele zákona o potravinách. Uviedla to prezidentka ZO SR Nadežda Machútová v reakcii na novelu, ktorú v stredu (25. 5.) odsúhlasilo plénum Národnej rady (NR) SR.



"Oceňujeme razantnú zmenu prístupu pri ukladaní pokút. Doterajšie miliónové pokuty boli likvidačné a nemali obdobu na jednotnom európskom trhu. Súčasné znenie zákona rešpektuje princíp proporcionality, ktorý patrí medzi základné princípy úniového práva. Rozpätie sankcií od 4000 eur do 2 miliónov eur, ktoré sa ukladajú pri opakovaných závažných porušeniach zákona, poskytuje dostatočný priestor na vyhodnotenie závažnosti správneho deliktu, ako aj reálnej ekonomickej schopnosti sankcionovaného subjektu uloženú pokutu znášať. Táto zmena je konečne aj v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ," priblížila Machútová.



Možný predaj a darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) je podľa nej významnou zmenou, ktorú pocítia všetci. "Je to nielen správne, ale aj ekologické riešenie, ktoré zabráni enormnému plytvaniu potravinami," poznamenala.



Podčiarkla, že povinný podiel slovenských potravín v letákoch bol flagrantným porušením európskeho práva, ktoré namietala samotná Európska komisia. Takéto kritérium nebolo pre obchodníkov nikdy rozhodujúce pri promočných akciách. Touto zmenou zákona podľa nej dochádza konečne k náprave doterajšej nezmyselnej povinnosti.



"Novela zákona o potravinách je výsledkom zmeny pohľadu, prístupu a konštruktívnej komunikácie s obchodníkmi zo strany vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR," dodala Machútová.



Z novely zákona o potravinách z dielne MPRV SR, ktorú 25. mája schválilo plénum NR SR, vyplýva, že na Slovensku bude umožnený predaj potravín po uplynutí DMT, ale až po ich ponuke charite. Zároveň sa má monitorovať stav určitých komodít na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu. Zákon má byť účinný od 1. júla.



Zároveň dôjde k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v SR pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu. Prevádzkovateľ však bude povinný uviesť v propagačnom letáku percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky.