Zväz obchodu: Uprednostňujeme slovenské vajcia bez ohľadu na typ chovu
Rok 2026 na pultoch obchodných reťazcov podľa zväzu ukáže, do akej miery budú slovenské vajcia nahradené zahraničnou produkciou z dovozu.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Slováci si pri kúpe vajec všímajú krajinu pôvodu a jasne preferujú domácu produkciu. Slovenské obchodné siete združené vo Zväze obchodu (ZO) SR ďalej uprednostňujú slovenské vajíčka zo všetkých foriem chovov, ktoré budú v ich ponuke dostupné na pultoch aj po 1. januári 2026. Uviedol to ZO SR.
Rok 2026 na pultoch obchodných reťazcov podľa zväzu ukáže, do akej miery budú slovenské vajcia nahradené zahraničnou produkciou z dovozu. ZO SR, ktorý združuje najväčšie domáce obchodné siete COOP Jednota, CBA a Labaš, naďalej podporuje slovenskú produkciu vajec. Slovenské obchodné siete sa nepridali k iniciatíve zahraničných reťazcov ukončiť predaj vajec pochádzajúcich z obohateného klietkového chovu od 1. januára 2026, čím prejavujú voči domácim producentom vajec vyššiu mieru ústretovosti vzhľadom na ich reálne investičné možnosti postupne modernizovať chovy nosníc.
„Členovia Zväzu obchodu SR plne podporujú trend zlepšovania humánnosti chovov a životných podmienok zvierat, no zároveň považujeme za veľmi dôležitú aj udržateľnosť domácej produkcie vajec a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a zdravotnej bezpečnosti potravín. Slovenskí spotrebitelia si pri kúpe vajec všímajú krajinu pôvodu a jasne preferujú domácu produkciu, ktorá pre nich znamená záruku čerstvosti, kvality a zdravotnej bezpečnosti,“ povedal prezident ZO SR Filip Kasana.
ZO zdôraznil, že v súčasnosti platná legislatíva EÚ ani SR chov nosníc v obohatených klietkach nezakazuje. Nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, napríklad v Poľsku a Maďarsku, väčšina produkcie vajec pochádza z klietkového chovu. Súčasne nemožno opomenúť zvýšenú uhlíkovú stopu pri realizovaní náročnejšej logistiky v rámci dovozu tovaru zo zahraničia, čo má významný vplyv na kritériá udržateľnosti v rámci dosahov na životné prostredie.
Aktuálne je podľa ZO SR asi 50 % slovenskej produkcie vajec realizovanej prostredníctvom obohatených klietok. „V slovenských podmienkach má krmivo pre nosnice v klietkovom a podstielkovom chove rovnakú kvalitu a zloženie, čo je kľúčový parameter vplývajúci na kvalitu vajec,“ zdôraznil Kasana.
Slovenskí chovatelia nosníc postupne rekonštruujú svoje prevádzky na podstielkový chov, no na väčšiu dynamiku tohto procesu im chýbajú finančné zdroje. „Trend welfare nosníc u nás naráža na ekonomickú realitu. Zväz obchodu SR preto nepovažuje za správne a spoločensky zodpovedné vystaviť domácich producentov vajec existenčnému ohrozeniu ukončením odberu väčšiny ich produkcie a jej nahradením produkciou z dovozu,“ podčiarkol Kasana. Chov nosníc prostredníctvom podstielkového chovu je ekonomicky náročnejší, čo má, prirodzene, dosah aj na vyššiu pultovú cenu podstielkových vajec v porovnaní s lacnejšími vajíčkami z klietkového chovu.
„Slovenské obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR naďalej uprednostňujú slovenskú produkciu vajec, takže na ich pultoch budú pre spotrebiteľov dostupné slovenské vajíčka zo všetkých foriem chovov aj po 1. januári 2026,“ uzatvoril Kasana.
