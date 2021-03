Zväz obchodu víta informácie o nových sprísnených opatreniach vlády SR

Bratislava 1. marca (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR víta informácie o nových sprísnených opatreniach prijatých vládou v nedeľu 28. februára. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident ZO SR.



"Čakáme však na oficiálne uznesenia vlády a opatrenia, ktoré prijme Úrad verejného zdravotníctva SR. Keďže podľa dostupných informácií majú nové opatrenia platiť od 8. marca veríme, že dovtedy budú vydané aj oficiálne pokyny," zdôraznil.



"Pokiaľ ide o respirátory typu FFP2 máme trochu obavy, či sa k občanom dostane dostatok informácií, že vstup do verejných priestorov vrátane obchodov bude možný len s týmto druhom respirátora," poznamenal.



ZO SR sa podľa Katriaka tiež obáva, či zásobovanie bude schopné dostatočne uspokojiť dopyt po tomto druhu rúška. "Vítame však rozhodnutie, že na tento tovar sa neplatí daň z pridanej hodnoty (DPH)," podčiarkol.



"Kontrola opatrenia, nosenia FFP2, bude veľmi náročná, ale veríme, že ju zvládneme. Problém bude najmä v menších predajniach, kde nie sú prítomní pracovníci SBS a pracovníci predajní nemajú moc, aby vykázali občana bez FFP2 respirátora alebo aby inak zakročili. Isté však je, že opatrenie samotné vítame," povedal prezident ZO SR.



Katriak sa vyjadril aj k dôraznému odporúčaniu vlády, aby seniori využívali v obchodoch len vyhradené hodiny. "Zväz obchodu SR odporúčal prijať dve opatrenia, a to buď celkom zrušiť tieto seniorské hodiny, lebo nie sú v súlade s praxou a našimi skúsenosťami, alebo sme navrhovali hodiny od 7.30 do 9.00 h. Seniori teraz chodia do obchodov po celý deň. Čas medzi 9.00 a 11.00 h nie je pre nich prioritou a obchody sú v tomto čase takmer prázdne," podčiarkol.



ZO SR podľa jeho slov víta zrušenie možnosti chodiť do obchodu osobám pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19. "Sme radi, že rozum a logika zvíťazili. Toto rozhodnutie veľmi vítame," dodal Katriak.