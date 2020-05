Zväz obchodu: Vítame uvoľňovanie opatrení pre obchod

Bratislava 19. mája (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR víta nielen ďalšie uvoľňovanie opatrení zavedených vládou pre obchod z dôvodu epidémie nového koronavírusu, ale aj zníženie hygienickej plochy predajne požadovanej na jedného zákazníka. Uviedol to pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak, v reakcii na spustenie 4. etapy uvoľňovania opatrení, o ktorej informoval v pondelok (18. 5.) premiér Igor Matovič (OĽaNO).



"Zväz obchodu SR víta nielen rozsah najnovších opatrení, ale aj skutočnosť, že boli prijaté ešte pred predpokladaným termínom zavedenia. V podstate môžu byť otvorené všetky obchody, bez ohľadu na to, či sú prístupné z ulice alebo v obchodných centrách. Vítame tiež zmenu z 25 štvorcových metrov (m2) na 15 m2 na jedného zákazníka. Je to krok vpred a toto číslo umožňuje plynulejšiu a aktívnejšiu obsluhu väčšieho počtu zákazníkov," spresnil Katriak.



"Berieme na vedomie, že nedeľa zostáva sanitárnym dňom. Takisto zostáva zachovaný vyhradený čas pre seniorov (pondelok až piatok, od 9.00 do 11.00 h) v potravinárskych predajniach a drogériách," poznamenal.



Žiaľ, podľa Katriakových slov sa stalo zvykom, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú vydávané v čase, keď obchodníci, ale aj ďalší prevádzkovatelia, majú problém zareagovať tak, aby dodržali "pravidlá hry". "Toto je však snáď jediná 'machuľka', ktorá sprevádza procesy a je tisíckrát vyvážená samotným rozhodnutím. Veríme, že v krátkom čase bude posúdená aj potreba mať osobitnú úpravu času predaja stanovenú pre seniorov," dodal Katriak.



Matovič v pondelok po rokovaní vlády informoval, že od stredy (20. 5.) nastane štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. Otvoriť budú môcť kiná, divadlá, ale s počtom ľudí do 100, tiež budú môcť otvoriť obchodné centrá bez detských kútikov, vnútorné plavárne a športoviská len pre športové kluby. Otvorené budú aj vonkajšie športoviská či reštaurácie s verejným stravovaním v interiéri. Prevádzky budú musieť dodržiavať prísne hygienické podmienky.



V prípade obchodov sa znižuje potrebná plocha na jedného zákazníka z 25 m2 na 15 m2. V obchodných centrách sa zároveň vypočíta maximálny počet zákazníkov ako 15 m2 na všetky obchodné prevádzky mimo spoločných priestorov a podľa Matoviča bude tiež zákaz združovania sa v spoločných priestoroch. Napriek uvoľneniu opatrení však obchody zostanú v nedeľu zatvorené. Nedeľu vláda počas koronakrízy určila za sanitárny deň. Zároveň zostávajú v platnosti aj vyhradené hodiny pre dôchodcov.