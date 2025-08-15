< sekcia Ekonomika
Zväz: Počet registrácií nových áut v júli vzrástol takmer o štvrtinu
Viac ako vlani v júli zaregistrovali majitelia aj nových autobusov.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Počet registrácií nových osobných automobilov sa v júli medziročne zvýšil o 23,73 % na 8437. Najčastejšie si majitelia prihlasovali nové vozidlá značiek Škoda, Volkswagen, Kia, Toyota a Hyunday. Medziročne vzrástol aj počet registrácií nových úžitkových automobilov kategórie N1 a nákladných automobilov s nosnosťou do 12 ton (N2). V piatok o tom informoval Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.
Registrácie malých úžitkových automobilov dosiahli v júli 2025 počet 640 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 561 predstavuje nárast o 14,08 %. U nákladných automobilov kategórie N2 eviduje ZAP 24 registrácií, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka dvojnásobný počet.
Viac ako vlani v júli zaregistrovali majitelia aj nových autobusov. Tých bolo v predchádzajúcom mesiaci spolu 15 oproti dvom kusom v júli 2024. Naopak, v kategórii nákladných automobilov nad 12 ton zaznamenal ZAP medziročný pokles o viac ako tretinu. Vlani týchto nových nákladných áut pribudlo 239, no v júli tohto roka to bolo iba 153 vozidiel.
Podľa druhu paliva boli v júli najčastejšie registrované osobné automobily s benzínovým motorom (45,03 %) nasledované hybridným pohonom s benzínovým motorom (26,67 %), na treťom mieste s podielom 14,31 % skončili naftové autá a na štvrtú priečku sa dostali elektromobily s podielom 4,4 %.
