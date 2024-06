Zväz pre chladenie je novým členom asociácie zväzov a dopravy

Bratislava 20. júna (TASR) - Novým, v poradí 14. členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) sa stal Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá (SZCHKT). Jeho pristúpenie podľa asociácie otvára nové možnosti spolupráce na projektoch, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju slovenského priemyslu.



"SZCHKT prináša do našej asociácie odborné znalosti a skúsenosti v oblasti technológií, ktoré sú kľúčové pre moderné a udržateľné priemyselné riešenia. Tieto technológie predstavujú jeden z najefektívnejších spôsobov využívania obnoviteľných zdrojov energie a ich integrácia do priemyselných procesov je nevyhnutná pre znižovanie uhlíkovej stopy," priblížil generálny sekretár APZD Andrej Lasz.



"Vstup do APZD pre nás znamená možnosť efektívnejšie presadzovať záujmy našich členov a prispievať k formovaniu politiky, ktorá podporí ďalší rozvoj chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel na Slovensku. Tešíme sa na aktívnu spoluprácu a veríme, že spoločne dosiahneme mnoho pozitívnych zmien," reagoval prezident SZCHKT Vladimír Orovnický.



APZD reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, združuje 1500 firiem a 180.000 zamestnancov. Jej cieľom je obhajovať a presadzovať potreby svojich členov, aktívne vstupovať do sociálneho dialógu a prispievať k tvorbe predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia. Členovia pôsobia v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho, odpadového priemyslu, ako aj dopravy, zasielateľstva a logistiky.