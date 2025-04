Rakúske maloobchody chcú, aby EK zasiahla proti čínskym predajcom

Viedeň 30. apríla (TASR) - Zväz rakúskeho maloobchodu a organizácia Greenpeace vyzývajú rakúsku vládu a Európsku komisiu (EK), aby podnikli kroky proti čínskym online obchodným platformám Temu, Shein a AliExpress. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Záplava balíkov z Ďalekého východu ide na úkor európskych maloobchodníkov a spotrebiteľov, ako aj na úkor životného prostredia, uviedol v stredu pre agentúru APA Rainer Will, výkonný riaditeľ maloobchodného združenia. „Shein a Temu zaplavujú Európu lacnými výrobkami, ktoré často obsahujú nebezpečné chemikálie,“ varovala zástupkyňa Greenpeace Ursula Bittnerová. V roku 2024 bolo do Európy z Ďalekého východu doručených 4,6 miliardy balíkov s tovarom do 150 eur, z ktorých dve tretiny boli nesprávne deklarované, uviedlo združenie maloobchodu s odvolaním sa na údaje EK.



Iniciátori výzvy navrhujú zníženie limitu EÚ na dovoz tovaru oslobodeného od cla zo 150 eur na 0 eur, požadujú tiež navýšenie zdrojov pre colné orgány a sprísnenie kontroly dovozu. V prípade opakovaného porušovania nariadení EÚ zástupcovia rakúskeho maloobchodu a Greenpeace vyzývajú na dočasný zákaz čínskych platforiem.