Zväz rakúskeho priemyslu očakáva v zime recesiu

Viedeň 25. júla (TASR) - Rakúsky priemysel sa musí pripraviť na recesiu. Oznámil to v utorok Zväz rakúskeho priemyslu (IV) na základe výsledkov svojho najnovšieho prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Recesia v priemysle je počas zimy pravdepodobne neodvratná a v záujme jej rýchleho prekonania sú potrebné cielené opatrenia na spôsob tzv. investičnej prémie, ktorú využívali podniky v čase pandémie koronavírusu, uviedol generálny tajomník IV Christoph Neumayer. Vďaka tejto pomoci prinieslo počas pandémie každé vložené euro približne ďalších desať eur na nových investíciách, dodal.



Súčasne zhoršovanie vyhliadok v ekonomike nie je sezónne, ale má štrukturálny charakter, doplnil hlavný ekonóm IV Christian Helmenstein. Ekonomický barometer IV, ktorý zahrnuje hodnotenie súčasných podmienok na podnikanie aj výhľad do nasledujúcich šiestich mesiacov, sa aktuálne nachádza presne na nule a situácia by sa mohla v najlepšom prípade zlepšiť na jar budúceho roka, dodal ekonóm.



V nasledujúcich troch mesiacoch podľa odhadov zväzu zanikne v rakúskom priemysle niekoľko tisíc pracovných miest. Najviac ich je ohrozených v stavebníctve a pomocných stavebných profesiách. K oživeniu tohto segmentu by podľa IV prispelo uvoľnenie pravidiel poskytovania úverov.