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Zväz: Solárna energia má pre Nemecko veľký ekonomický prínos
Výroba elektriny zo slnka podľa združenia nahradila dovozy fosílnych palív v hodnote približne 20 miliárd eur.
Autor TASR
Berlín 21. júna (TASR) - Rastúce využívanie slnečnej energie prináša Nemecku vysokú ekonomickú pridanú hodnotu a krajina zároveň znižuje svoju závislosť od dovozu fosílnych palív. Približne šesť miliónov solárnych zariadení, ktoré sú v súčasnosti nainštalované, vytvorilo za posledných šesť rokov hospodársky prínos v stovkách miliárd eur, oznámil v nedeľu Spolkový zväz solárneho priemyslu (BSW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výroba elektriny zo slnka podľa združenia nahradila dovozy fosílnych palív v hodnote približne 20 miliárd eur. Zároveň sa podarilo zabrániť nákladom spojeným s klimatickými škodami vo výške až 250 miliárd eur. Celkovo sa za posledných šesť rokov vyrobilo takmer 390 miliárd kilowatthodín solárnej energie. Toto množstvo elektrickej energie výrazne znížilo dopyt po fosílnych palivách a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov, uviedlo BSW.
Podľa Spolkového úradu pre životné prostredie sa vďaka využívaniu solárnej energie v Nemecku za posledných 20 rokov podarilo zabrániť emisiám približne 500 miliónov ton skleníkových plynov. Viac ako polovica z toho pripadala len na roky 2020 až 2025.
Solárne odvetvie podľa údajov BSW zamestnáva v Nemecku približne 120.000 ľudí a dosahuje ročný obrat vo výške zhruba 30 miliárd eur.
Výroba elektriny zo slnka podľa združenia nahradila dovozy fosílnych palív v hodnote približne 20 miliárd eur. Zároveň sa podarilo zabrániť nákladom spojeným s klimatickými škodami vo výške až 250 miliárd eur. Celkovo sa za posledných šesť rokov vyrobilo takmer 390 miliárd kilowatthodín solárnej energie. Toto množstvo elektrickej energie výrazne znížilo dopyt po fosílnych palivách a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov, uviedlo BSW.
Podľa Spolkového úradu pre životné prostredie sa vďaka využívaniu solárnej energie v Nemecku za posledných 20 rokov podarilo zabrániť emisiám približne 500 miliónov ton skleníkových plynov. Viac ako polovica z toho pripadala len na roky 2020 až 2025.
Solárne odvetvie podľa údajov BSW zamestnáva v Nemecku približne 120.000 ľudí a dosahuje ročný obrat vo výške zhruba 30 miliárd eur.