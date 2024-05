Zväz: Spotreba plynu sa napriek miernej zime medziročne zvýšila

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovensko počas uplynulej zimnej vykurovacej sezóny zaznamenalo o takmer jedno percento vyššiu spotrebu zemného plynu oproti predchádzajúcej zimnej sezóne. Spotreba vzrástla napriek tomu, že priemerná teplota bola v tejto vykurovacej sezóne vyššia o takmer 1,7 stupňa v porovnaní s päťročným priemerom. Na základe údajov SPP-distribúcia o tom v stredu informoval Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ).



"Pod mierny nárast sa podpísali najmä priemyselní odberatelia. Ich spotreba počas tejto zimnej sezóny narástla o viac ako 6 % oproti minulému roku. Stále sa však zaostáva za štandardnou úrovňou z predchádzajúcich období. Oproti päťročnému priemeru bola celková spotreba nižšia o takmer 13 %," uviedol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.



Zemný plyn si naďalej udržiava rozhodujúci podiel na individuálnom vykurovaní domácností v rodinných domoch, a to v podiele viac ako 60 %. Zo strany vlastníkov existujúcich domov pretrváva podľa SPNZ vysoký dopyt po plynových kotloch. "Zemný plyn si drží stále vysoký podiel a obľubu medzi obyvateľstvom pre vyvážený mix nákladovej efektívnosti, komfortu a nízkoemisnému profilu, ktorý má priaznivý vplyv na zlepšovanie kvality ovzdušia. V dlhodobejšom horizonte je pritom slovenská plynárenská infraštruktúra pomerne jednoducho prispôsobiteľná na dopravu obnoviteľných plynov," upozornil prezident SPNZ Rastislav Ňukovič.



Plynári zdôraznili, že moderné kondenzačné kotly dokážu ušetriť až 23 % spotreby zemného plynu, ak nahradia starší atmosférický plynový kotol. "Je potrebné si uvedomiť, že pravidlá energetickej hospodárnosti budov jednoznačne umožňujú, aj v nových rodinných domoch energetickej triedy A0, ako hlavný zdroj tepla využívať moderné plynové kondenzačné kotly. SPP-distribúcia momentálne pripravuje vzorové projekty rodinných domov a manuál pre projektantov a stavebníkov, ako jednoduchým spôsobom postaviť rodinný dom v energetickej triede A0 využívajúci ako hlavný zdroj tepla moderný plynový kondenzačný kotol," avizuje Ňukovič.



Priaznivý je podľa zväzu aj cenový vývoj na trhu s plynom. Cena zemného plynu na spotovom trhu klesla v súčasnosti na úroveň 30 eur/megawatthodinu (MWh), čo sa pomaly približuje úrovniam pred energetickou krízou. Tento trend by sa mal udržať aj v najbližších rokoch, pričom kontrakty na roky 2027 a 2028 sa momentálne pohybujú pod 30 eur/MWh.



Slovensko ukončilo zimnú sezónu s nadštandardnou úrovňou naplnenia podzemných zásobníkov zemného plynu. V súčasnosti máme uskladnený plyn na viac ako 70 % kapacity. "To naznačuje, že opäť môžeme čakať rýchle naplnenie podzemných zásobníkov na 90 % kapacity, ako to od členských štátov vyžaduje Európska komisia. Slovensko má výhodu v tom, že celkový objem zásobníkov zodpovedá až 70 % našej ročnej spotreby. Z tohto hľadiska nemusíme mať žiadne obavy z budúcej zimnej sezóny," dodal Ňukovič.