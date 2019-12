Zväz spracovateľov dreva SR má nového prezidenta

Zvolen 17. decembra (TASR) - Novým prezidentom Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) bude od 1. januára 2020 Karol Vinš. Vystrieda tak Igora Patráša, ktorý v tejto funkcii pôsobil 14 rokov. Rozhodlo o tom hlasovaním nové predstavenstvo zväzu, zvolené delegátmi Valného zhromaždenia ZSD SR, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch vo Vysokých Tatrách.



Ako pre TASR uviedol generálny sekretár zväzu Peter Zemaník, Karola Vinša nominovala do funkcie Drevárska sekcia ZSD SR. "Igor Patráš už na tento post nekandidoval," pripomenul.



„Som rád, že sa podarilo odovzdať štafetu odborníkovi, ktorý má ambíciu potiahnuť zväz za novými výzvami a je ľudsky i odborne akceptovateľný pre všetky sekcie v rámci zväzu," uviedol k novozvolenému prezidentovi zväzu Patráš.



„Mojou ambíciou je pokračovať v dobrom nastavení profesijnej organizácie spracovateľov dreva a vniesť do jej fungovania i porozumenie a pohľad z druhej strany. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som profesijne úzko spätý s lesníckym i drevárskym prostredím, a že vnímam oba segmenty ako navzájom sa dopĺňajúce a fungujúce s rovnakým cieľom – aby dokonale využili potenciál, ktorý im v podobe lesnatosti Slovenska pripadá zveľaďovať. Deje sa tak v neľahkej dobe, keď odbornosť často dostáva na frak od diletantov, osobujúcich si právo rozhodovať vo výsostne odborných a profesionálne náročných otázkach," uviedol po zvolení do funkcie Vinš.