Zväz: Spustenie porovnávača cien nebude mať efekt pre spotrebiteľov

Bratislava 2. júla (TASR) - Spustenie štátneho porovnávača cien nebude mať významnejší efekt pre spotrebiteľov v porovnaní so štandardnými marketingovými nástrojmi jednotlivých obchodníkov na trhu. Uviedol to Zväz obchodu (ZO) SR v reakcii na utorkové (1. 7.) uvedenie do prevádzky portálu na porovnávanie cien potravín.



„V rámci maloobchodného predaja potravín je na Slovensku mimoriadne silné konkurenčné prostredie a trhové mechanizmy fungujú,“ povedal prezident ZO SR Filip Kasana.



Všetky väčšie zahraničné aj domáce obchodné siete podľa neho bojujú o zákazníka najmä cenovo výhodným akciovým predajom, ktorý na Slovensku dosahuje vysoký podiel na celkovom predaji potravín. „Zväz obchodu preto nevidí opodstatnenie zavedenia tohto nástroja po vzore Maďarska, ktorým štát vstupuje do sféry hospodárskej súťaže súkromných podnikateľov v segmente maloobchodu s potravinami,“ podčiarkol Kasana.



ZO SR v tejto súvislosti podľa jeho slov eviduje pripomienky menších obchodníkov. Obchodníci namietajú zvýhodnenie veľkých obchodných reťazcov, ktorí sú s podporou štátu zapojení do zverejňovania svojich spotrebiteľských cien, čo predstavuje istú formu podpory predaja a reklamy. V dobrovoľnej účasti v tomto systéme bráni menším obchodníkom vysoká administratívna náročnosť a s tým spojená zvýšená nákladovosť.



Podľa Kasanu môže uvedený nástroj poslúžiť ako jeden zo zdrojov informácií, ZO SR však neočakáva významnejší prínos a efekt v prospech spotrebiteľov v porovnaní so štandardnými marketingovými nástrojmi jednotlivých hráčov na trhu.



Zväz obchodu SR zároveň upozornil na prezentované obavy slovenských potravinárov, že tento nástroj môže podporovať lacný dovoz a priniesť ešte väčší tlak na domácu potravinovú produkciu.



Ministerstvo financií SR 1. júla spustilo pilotnú fázu projektu štátneho porovnávača cien potravín. Ide o portálové riešenie, ktoré bude slúžiť spotrebiteľom na porovnanie cien základných druhov potravín vo vybraných obchodných reťazcoch. Návštevníci stránky www.cenyslovensko.sk si budú môcť porovnávať ceny nielen medzi samotnými reťazcami, ale aj medzi konkrétnymi predajňami, ktoré si vyberú.