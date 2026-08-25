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Zväz stavebného priemyslu reaguje na zákon o energetickej efektívnosti
Návrh nového zákona ZSPS zároveň označil za významný krok pri transpozícii revidovanej európskej smernice o energetickej efektívnosti.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Návrh nového zákona o energetickej efektívnosti vytvára dôležitý rámec pre systematickejšiu obnovu budov, rozvoj energetických služieb a energetického manažmentu, posilnenie odborných kapacít a vzdelávania, ale aj efektívnejšie financovanie investícií do energetickej efektívnosti. Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) v utorok informoval, že pre stavebný sektor bude rozhodujúce najmä to, aby sa nové pravidlá premietli do väčšieho počtu kvalitne pripravených projektov, ktoré bude možné reálne financovať a zrealizovať.
„Energetická efektívnosť a obnova budov sú pre stavebníctvo strategickou témou. Preto sme považovali za dôležité byť pri príprave nového zákona a priniesť do diskusie skúsenosti z praxe,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. „Oceňujeme, že ministerstvo hospodárstva (MH) pristúpilo k pripomienkovaniu ako k otvorenému odbornému dialógu a vytvorilo priestor na hľadanie riešení, ktoré budú fungovať aj v praxi. Výslednú podobu zákona preto vnímame ako dôležitý krok správnym smerom,“ pokračoval. Návrh zákona prerokovala 24. augusta Hospodárska a sociálna rada SR.
Investície okrem nedostatku financií často brzdí aj nedostatočná projektová pripravenosť, chýbajúce odborné kapacity či komplikovaný prístup k technickej asistencii. Výzvou sú podľa ZSPS najmä verejní vlastníci budov a samosprávy, ktorí často nemajú dostatok ľudí ani odborných kapacít na prípravu komplexných investičných projektov. „Ak chceme obnovu budov zrýchliť, nestačí mať iba peniaze. Potrebujeme aj kvalitne pripravené projekty, odborníkov a systém, ktorý pomôže investorovi alebo samospráve dostať sa od prvotného zámeru cez technickú prípravu až k financovaniu a samotnej realizácii,“ podotkol Kováčik.
Dôležitou súčasťou nového rámca je financovanie energetickej efektívnosti. Rozsah investícií na obnovu budov podľa ZSPS ukazuje, že verejné zdroje samy osebe nebudú stačiť. Väčšiu úlohu preto musia zohrávať aj finančné nástroje, energetické služby a súkromný kapitál.
Návrh nového zákona ZSPS zároveň označil za významný krok pri transpozícii revidovanej európskej smernice o energetickej efektívnosti. Ide o rozsiahlu legislatívnu úlohu, s ktorej včasným dokončením zápasila väčšina členských štátov Európskej únie. Európska komisia ešte v novembri 2025 začala konania voči 26 z 27 členských štátov pre neúplnú transpozíciu smernice.
ZSPS ocenil, že MH pristúpilo k transpozícii nielen ako k povinnosti vyplývajúcej z európskej legislatívy. Pri príprave nového zákona zároveň vytvorilo priestor na odbornú diskusiu so zástupcami praxe. „Pre stavebný sektor je dôležité, aby európske pravidlá neznamenali iba nové povinnosti, ale vytvorili podmienky na reálne úspory energie, kvalitnejšiu obnovu budov a nové investície,“ priblížil prezident ZSPS.
Potreba lepšie prepojiť projektovú prípravu, technickú asistenciu a financovanie bola jednou z hlavných tém prvého národného okrúhleho stola EEEFIC (Európska koalícia pre financovanie energetickej účinnosti), ktorý v máji zorganizovali ministerstvo hospodárstva a ZSPS.
„Energetická efektívnosť a obnova budov sú pre stavebníctvo strategickou témou. Preto sme považovali za dôležité byť pri príprave nového zákona a priniesť do diskusie skúsenosti z praxe,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. „Oceňujeme, že ministerstvo hospodárstva (MH) pristúpilo k pripomienkovaniu ako k otvorenému odbornému dialógu a vytvorilo priestor na hľadanie riešení, ktoré budú fungovať aj v praxi. Výslednú podobu zákona preto vnímame ako dôležitý krok správnym smerom,“ pokračoval. Návrh zákona prerokovala 24. augusta Hospodárska a sociálna rada SR.
Investície okrem nedostatku financií často brzdí aj nedostatočná projektová pripravenosť, chýbajúce odborné kapacity či komplikovaný prístup k technickej asistencii. Výzvou sú podľa ZSPS najmä verejní vlastníci budov a samosprávy, ktorí často nemajú dostatok ľudí ani odborných kapacít na prípravu komplexných investičných projektov. „Ak chceme obnovu budov zrýchliť, nestačí mať iba peniaze. Potrebujeme aj kvalitne pripravené projekty, odborníkov a systém, ktorý pomôže investorovi alebo samospráve dostať sa od prvotného zámeru cez technickú prípravu až k financovaniu a samotnej realizácii,“ podotkol Kováčik.
Dôležitou súčasťou nového rámca je financovanie energetickej efektívnosti. Rozsah investícií na obnovu budov podľa ZSPS ukazuje, že verejné zdroje samy osebe nebudú stačiť. Väčšiu úlohu preto musia zohrávať aj finančné nástroje, energetické služby a súkromný kapitál.
Návrh nového zákona ZSPS zároveň označil za významný krok pri transpozícii revidovanej európskej smernice o energetickej efektívnosti. Ide o rozsiahlu legislatívnu úlohu, s ktorej včasným dokončením zápasila väčšina členských štátov Európskej únie. Európska komisia ešte v novembri 2025 začala konania voči 26 z 27 členských štátov pre neúplnú transpozíciu smernice.
ZSPS ocenil, že MH pristúpilo k transpozícii nielen ako k povinnosti vyplývajúcej z európskej legislatívy. Pri príprave nového zákona zároveň vytvorilo priestor na odbornú diskusiu so zástupcami praxe. „Pre stavebný sektor je dôležité, aby európske pravidlá neznamenali iba nové povinnosti, ale vytvorili podmienky na reálne úspory energie, kvalitnejšiu obnovu budov a nové investície,“ priblížil prezident ZSPS.
Potreba lepšie prepojiť projektovú prípravu, technickú asistenciu a financovanie bola jednou z hlavných tém prvého národného okrúhleho stola EEEFIC (Európska koalícia pre financovanie energetickej účinnosti), ktorý v máji zorganizovali ministerstvo hospodárstva a ZSPS.