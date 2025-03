Zväz: Stavebníctvo je vďaka novým technológiám perspektívne odvetvie

Bratislava 20. marca (TASR) - Zo stavebníctva sa vďaka implementácii nových technológií a postupov stáva perspektívne odvetvie, ktoré vie ponúknuť zaujímavé kariérne príležitosti. Vzhľadom na aktuálne technologické trendy je pre stavebný sektor nevyhnutné prijímať nové technologické postupy, ktoré prispejú k trvalej udržateľnosti a zvýšeniu produktivity práce. Zamerať sa tiež do budúcnosti musí na prilákanie a rozvoj mladých talentov v stavebníctve. Zhodnotil to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).



"Automatizácia a robotizácia menia podobu stavebníctva, na akú sme boli roky zvyknutí. Pracovníci v bežnej stavebníckej praxi už dnes pracujú s jednými z najmodernejších technológií. Už teda zďaleka neplatí, že v stavebníctve nájdu uplatnenie len tí, ktorým nezostáva iná možnosť. Naopak, dynamicky sa vyvíjajúci sektor je hladný po talentoch a tomu prispôsobuje aj dopyt po pracovných miestach a platové ohodnotenie," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Priblížil, že zmeny sa netýkajú len podnikov a modernizácie ich výrobných postupov. Odborníci podľa zväzu zdôrazňujú, že v horizonte najbližších piatich rokov nastanú zásadné zmeny aj na pracovnom trhu, ktoré súvisia s nástupom generácií Y a Z. "Je pre nás kľúčové zabezpečiť také podmienky, ktoré nielenže pritiahnu záujem mladých ľudí o stavebníctvo, no zároveň pre nich dlhodobo vytvoria zázemie, kde sa budú môcť vo svojom remesle zdokonaľovať, rásť a pracovať s tými najmodernejšími technológiami," doplnil Kováčik.



Priblížiť aktuálne výzvy, technologické inovácie a zmeny v stavebníctve chce ZSPS aj na veľtrhu Coneco Racioenergia 2025, ktorý sa uskutoční od 2. do 5. apríla v Bratislave. Zväz v rámci veľtrhu pripravuje pavilón vzdelávania a inovácií, kde bude prezentovať príležitosti, ktoré sektor stavebníctva absolventom stredných a vysokých škôl ponúka. Vytvoriť chcú aj priestor pre užšiu spoluprácu zamestnávateľov so strednými a vysokými školami technického zamerania.



"Dôležitým krokom pre budúcnosť stavebníctva je spájanie akademického a praktického sveta. Naším cieľom je zvýšiť odborné zručnosti študentov a podporiť ich pripravenosť na moderné technologické výzvy. Zároveň však chceme širšej verejnosti ukázať, že stavebníctvo je veľmi perspektívne a rýchlo sa vyvíjajúce odvetvie, ktoré poskytuje veľa zaujímavých príležitostí," priblížil Kováčik.