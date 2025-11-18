< sekcia Ekonomika
Zväz stavebných podnikateľov: Stavebníctvo prechádza zásadnou premenou
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenské stavebníctvo stojí na rázcestí. Zatiaľ čo Európa napreduje v digitalizácii, zelených technológiách a v modernom vzdelávaní, slovenský sektor niekoľko rokov lavíruje medzi obrovským potenciálom a rizikom stagnácie. Aj z tohto dôvodu sa v utorok odborníci zo Slovenska a Česka opäť stretli na odbornom podujatí, aby diskutovali o aktuálnej situácii v sektore. Informovalo o tom tlačové oddelenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).
Zhodli sa, že nasledujúcich desať rokov rozhodne, či sa stavebníctvo stane jedným z motorov ekonomiky alebo premárni ďalšiu príležitosť. Kľúčom bude jasná vízia štátu, plná digitalizácia procesov a rýchle prepojenie škôl s praxou, ktoré umožní zvládnuť dekarbonizáciu, nové technológie aj meniaci sa trh práce.
„Stavebníctvo prechádza zásadnou premenou. Ak chceme držať krok so zvyškom Európy, musíme začať od vzdelávania. Nové zručnosti musia vzniknúť v úzkom kontakte s praxou,“ zdôraznil v úvode podujatia prezident ZSPS Pavol Kováčik. Mení sa totiž tvár celého sektora, a to od tradičných remesiel až po smart energetické riešenia a nízkouhlíkové procesy. Tradičná „stavbárina“, ako ju mnohí poznali, je minulosťou. Ak chcú podniky zostať konkurencieschopné a uspieť, musia sa daným zmenám prispôsobiť.
Kováčik zároveň informoval o viacerých pripravovaných a rozbiehaných aktivitách ZSPS na nadchádzajúce obdobie, ktoré majú podporiť tento prechod. Ide najmä o projekty v oblasti modernizácie vzdelávacích programov pre študentov aj dospelých, vývoja inteligentných energetických služieb spájajúcich úspory, flexibilitu a nové modely financovania, podpory nízkouhlíkových technológií a dekarbonizácie stavebných procesov, a tiež intenzívnej spolupráci s akademickým sektorom.
Zástupcovia ZSPS ďalej diskutovali s predstaviteľmi Ministerstva dopravy SR, Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, Štátneho fondu rozvoja bývania a Integrovaného odborového zväzu o perspektívach stavebníctva na Slovensku, o tvorbe stavebnej legislatívy, o reguláciách, ale aj o podpore stavebného sektora a investícií zo strany štátu.
„Firmy potrebujú predvídateľné prostredie. Jasné pravidlá, stabilnú legislatívu a rozumný mix verejných a súkromných investícií. Iba tak sa môžu sústrediť na kvalitu, inovácie a rozvoj. To je základ pre rozvoj odvetvia, ktoré zamestnáva desaťtisíce ľudí a má priamy vplyv na súčasnú a budúcu kvalitu života obyvateľov,“ zdôraznil Kováčik.
„Našou úlohou je byť partnerom štátu. Chceme pomôcť nastaviť systém, ktorý podporí digitalizáciu, zefektívni povoľovanie a prinesie viac kvalitného bývania. Stavebníctvo nie je len o betóne a oceli. Je o ľuďoch, komunitách, spolupráci a celkovej schopnosti krajiny plánovať svoju budúcnosť. V podmienkach Slovenska to nie je ľahké a túto dôveru musíme spoločne budovať,“ uzavrel prezident ZSPS.
